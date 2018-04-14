呂秀蓮陪陳俞融掃街 不捨她被黨內同志攻擊

2018-04-14 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮今天一早南下台中，幫美麗島時期的好友、前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融站台，先在中區的萬春宮參拜，又陪同掃街。

呂秀蓮不捨陳俞融被同黨對手不斷以「政二代」抹黑批評，感到非常遺憾，她說，希望黨內同志都能互相尊重，才是民進黨的真正的核心價值觀。

呂秀蓮回憶，前台中市長張溫鷹和她都是美麗島時代並肩作戰的少有的女性，張的英勇事蹟，可以寫成台灣歷史傳奇的一部分。雖然經過很多的磨難，但是張溫鷹都不改其志，以後也是憑著自己的毅力，當選台中市長，為台中建立非常多的政績，「俞融還很小的時候就抱過她，轉眼間已經是亭亭玉立」。

呂秀蓮誇陳俞融是「國際人才」，能說善道，也代表民進黨參加很多的國際會議，視野很廣，外語能力很強，台中市中西區過去都只有男性候選人，好不容易有一位女性候選人，「腳踏台灣土，頭頂台灣天」，想要為台灣打出一片新的天地，過去愛護她的媽媽，如今也要愛護台灣的下一代陳俞融。

呂秀蓮指出，台灣的國際前途就是要寄託在國際化，台中有一天也會變為新的國都，這也是她多年來的願望，她認為應該國都多元化，不要集中在一個地方，當台中市起飛的時候，市議員的水平也要同時提升，因此需要一位年輕具有國際觀的候選人。