冷眼集／刷存在、爭特赦 扁踩紅線為那樁？

2018-04-14 13:17 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周佑政



保外就醫的前總統陳水扁屢屢發表對政局與年底選戰的看法，儼然成為「政治專欄作家」。扁已預告五月將北上參加凱達格蘭基金會的募款餐會，屆時若再「踩紅線」，蔡政府又要傷腦筋。陳水扁大動作，一方面是替兒子陳致中選市議員增溫，一方面則是反擊民進黨全面執政後仍不願特赦自己。

天生就是政治動物的陳水扁，政治敏感度之高，民進黨內鮮有人能匹敵。在年底地方大選逐漸逼近之際，陳水扁的「政治魂」再度被喚起。

陳水扁因為身體出狀況，獲得保外就醫，但從他最近「每日一文」，針對時局的發表不失中肯的評析來看，可以確定，扁的腦袋仍十分清醒。

「新勇哥物語」成為陳水扁的宣傳渠道與造勢工具，內容雖是評論時局，卻經常暗諷蔡英文。可以想見，這是陳水扁對於民進黨重新執政後，卻仍對他的特赦「冷處理」的不滿。

另一方面，陳水扁持續「刷存在感」，其實也是在提醒，在他八年執政期間，受過他幫助與提攜的黨內人士，對於他的特赦問題，不應該悶不吭聲。

不能否認，陳水扁在中南部仍有一定的政治影響力。年底選戰將屆，陳水扁為了延續扁家的政治香火，與凸顯獨派的聲音，還會不斷的「發聲」，不論發文或公開參與各式活動，扁將持續試探中監底線，其實更是在挑戰民進黨與蔡英文。

政治思維與邏輯都非常清楚的陳水扁，下一步會出什麼招，難以預測；最重要的是，民進黨政府準備好接招了嗎？