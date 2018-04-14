扁5月4日要去餐會？中監：未收到申請

2018-04-14 13:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



圖為前總統陳水扁穿著「扁力衫」的背影。 圖／陳致中提供 分享 facebook 保外就醫的前總統陳水扁最近動作頻頻，昨天他發表「新勇哥物語」表示，「我很擔心年底大選，前院救火，後院失火，對民進黨的選情非常險峻」。陳水扁除固定發表新勇哥物語評論蔡政府執政與民進黨選情外，也預告5月4日，將著「扁力衫」出席凱達格蘭基金會的台北募款餐會。

陳水扁再度一人分飾兩角，化身「勇哥」「勇弟」對談。勇哥認為，民進黨的選情非常險峻。勇弟則說，現在「英菊德」鐵三角政府新團隊正要啟動，前景看好，看不出來有什麼危機。

勇哥表示，這是從台北看台灣，媒體也只關注雙北選情。包括台北市長要不要跟現任市長柯文哲合作，不再徵召民進黨籍參選人；新北市長前閣揆蘇貞昌回鍋，迎戰他任內任命的前警政署長侯友宜。

勇弟回應，台北市長維持現狀，只要不落入國民黨手中就是贏。蘇貞昌還沒要選的民調，與侯友宜就打成平手，只要拿下新北，人口400萬，一縣抵多縣。民進黨縱使輸掉五個縣市也不算輸，主席也不用負敗選責任下台。「這也是為什麼舉黨要用10人扛神轎迎接王爺聖駕的原因」。

爆料許忠信選南市長

化身勇哥的陳水扁說，這兩天他聽到的不是這樣。前台聯立委許忠信參選台南市長已成定局，民進黨基層里長人人自危，很怕黨提名市長候選人的未爆彈被炸開，很多人打算不再披民進黨戰袍，預估黨的里長可能會少50席。

陳水扁直言，2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響。對此，許忠信說，他沒有扁說的那麼偉大，但參選確實進入最後評估階；過去南市民支持民進黨，是支持台灣優先，但並不表示「台灣」只有民進黨能代表，綠營也不只有民進黨。

扁談話 中監：蒐證中

【記者白錫鏗╱台中報導】保外就醫的前總統陳水扁，最近頻頻在他發表的「新勇哥物語」論及選舉話題，評論蔡政府執政與民進黨選情，又預告5月4日將出席凱達格蘭基金會的台北募款餐會，台中監獄今天上午表示對於扁在「新勇哥物語」的談話內容，中監「持續蒐證進行了解中」；至於扁要參加募款餐會，中監尚未收到扁的申請。