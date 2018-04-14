親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

扁5月4日要去餐會？中監：未收到申請

2018-04-14 13:17聯合晚報 記者周佑政／台北報導

圖為前總統陳水扁穿著「扁力衫」的背影。 圖／陳致中提供
圖為前總統陳水扁穿著「扁力衫」的背影。 圖／陳致中提供
分享
保外就醫的前總統陳水扁最近動作頻頻，昨天他發表「新勇哥物語」表示，「我很擔心年底大選，前院救火，後院失火，對民進黨的選情非常險峻」。陳水扁除固定發表新勇哥物語評論蔡政府執政與民進黨選情外，也預告5月4日，將著「扁力衫」出席凱達格蘭基金會的台北募款餐會。

陳水扁再度一人分飾兩角，化身「勇哥」「勇弟」對談。勇哥認為，民進黨的選情非常險峻。勇弟則說，現在「英菊德」鐵三角政府新團隊正要啟動，前景看好，看不出來有什麼危機。

勇哥表示，這是從台北看台灣，媒體也只關注雙北選情。包括台北市長要不要跟現任市長柯文哲合作，不再徵召民進黨籍參選人；新北市長前閣揆蘇貞昌回鍋，迎戰他任內任命的前警政署長侯友宜。

勇弟回應，台北市長維持現狀，只要不落入國民黨手中就是贏。蘇貞昌還沒要選的民調，與侯友宜就打成平手，只要拿下新北，人口400萬，一縣抵多縣。民進黨縱使輸掉五個縣市也不算輸，主席也不用負敗選責任下台。「這也是為什麼舉黨要用10人扛神轎迎接王爺聖駕的原因」。

爆料許忠信選南市長

化身勇哥的陳水扁說，這兩天他聽到的不是這樣。前台聯立委許忠信參選台南市長已成定局，民進黨基層里長人人自危，很怕黨提名市長候選人的未爆彈被炸開，很多人打算不再披民進黨戰袍，預估黨的里長可能會少50席。

陳水扁直言，2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響。對此，許忠信說，他沒有扁說的那麼偉大，但參選確實進入最後評估階；過去南市民支持民進黨，是支持台灣優先，但並不表示「台灣」只有民進黨能代表，綠營也不只有民進黨。

扁談話 中監：蒐證中

【記者白錫鏗╱台中報導】保外就醫的前總統陳水扁，最近頻頻在他發表的「新勇哥物語」論及選舉話題，評論蔡政府執政與民進黨選情，又預告5月4日將出席凱達格蘭基金會的台北募款餐會，台中監獄今天上午表示對於扁在「新勇哥物語」的談話內容，中監「持續蒐證進行了解中」；至於扁要參加募款餐會，中監尚未收到扁的申請。

民進黨陳水扁募款

相關新聞

冷眼集／刷存在、爭特赦 扁踩紅線為那樁？

2018-04-14 13:17

拉瓦克拆遷案是功或過？ 陳菊：留給高市永續發展

2018-04-14 13:08

張景森說核電除役衝過頭 蔣萬安：他替深澳電廠護航

2018-04-14 12:29

反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告

2018-04-14 11:58

【即時短評】阿扁頻頻出招 民進黨準備好了嗎？

2018-04-14 11:40

影／促進花蓮觀光 賴清德和外籍遊客秀英文展親和力

2018-04-14 11:18

扁論及選舉話題中監蒐證 未收到扁申請參加募款餐會

2018-04-14 10:56

吳敦義批蔡英文逼全民用肺、用肝發電

2018-04-14 10:54

結束赴美訪問 馬英九清晨返台

2018-04-14 08:32

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

12年的高雄…接總統府秘書長 陳菊：不是落跑

2018-04-14 00:00

藍營批陳菊「債留高雄」 市府、綠營駁斥

2018-04-13 23:48

落實「首都減壓」 中彰投盼中央盡早定案

2018-04-13 23:24

蔡英文發總統令 陳菊任府秘書長21日生效

2018-04-13 21:17

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

訪AIT新館 柯文哲：台灣對美國還是很重要

2018-04-13 17:51

促轉會緊鄰國中小 蔣乃辛憂陳抗多籲另尋地點

2018-04-13 16:58

行政院：促轉會名單已送立法院 盼盡早完成審查

2018-04-13 16:31

中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部

2018-04-13 16:21

影／陳明通視導 張小月：主委要我們往哪走 就往哪走

2018-04-13 16:18

影／就任後首登艦出海 蔡總統視導海軍演練

2018-04-13 15:32

親民黨：警消危險又辛苦 所得替代率應比照軍人

2018-04-13 14:18

藍北市長參選人電視辯論 擬找憲哥利菁提問

2018-04-13 13:59

軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59

接府秘書長 陳菊：不是落跑只是角色變換

2018-04-13 13:35

警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

勞資會議保障勞資平等？人資長：醒醒吧

2018-04-13 10:09

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00

陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top