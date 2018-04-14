反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告

2018-04-14 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



國民黨立委不滿教育部持續「卡管」，反制祭出「七道金牌」抵制教育部，下周起國民黨籍召委，輪番安排與教育部相關的委員會議程，要教育部長潘文忠來立法院質詢問到飽，而教育文化委員會也排了不少議程要潘文忠列席。現潘文忠請辭，民進黨籍召委鍾佳濱說，目前沒收到潘的假單。

卡管案延燒，教育部將由潘文忠召集，組成跨部會諮詢專案小組，國民黨立委質疑沒有法源依據，不顧台大校長遴選委員會的決定，藐視大學自治與學術自主，決定抵制教育部。為了反制教育部，從下周一到下周五，除了下周二、下周五院會外，每一天都有教育部議程，遍及財政、衛生環境到司法法制委員會，國民黨立委要求就算潘文忠請假，也一定要有教育部代表列席。

議程中，下周一教育文化委員會安排潘文忠針對「幼托服務公共化」報告；同一時間財政委員會則要潘文忠就「邁向頂尖大學計畫經費」報告。國民黨團副書記長曾銘宗說，上周財政委員會原要潘文忠報告，結果教育部來電稱因管中閔聘任案將核定，盼勿節外生枝，未料教育部繼續卡管，國民黨被擺道，才會下周續排案。