【即時短評】阿扁頻頻出招 民進黨準備好了嗎？

2018-04-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁，屢屢發表對政局與年底選戰的看法，儼然成為另類「政治專欄作家」。扁已預告五月將北上參加凱達格蘭基金會的募款餐會，屆時若再「踩紅線」，蔡政府又要傷腦筋。陳水扁大動作，一方面是替兒子陳致中選市議員增溫，一方面則是對民進黨全民執政後，仍不願特赦他，展開反擊。

天生的就是政治動物的陳水扁，政治敏感度之高，民進黨內鮮有人能匹敵。在年底地方大選逐漸逼近之際，陳水扁的「政治魂」再度被喚起。陳水扁因為身體出狀況，獲得保外就醫，但從他最近「每日一文」，針對時局的發表不失中肯的評析來看，可以確定，扁的腦袋仍十分健康。

「新勇哥物語」成為陳水扁的傳聲筒，觀察相關內容，雖是評論時局，但卻經常暗諷蔡英文。可以想見，這是陳水扁對於民進黨重新執政後，卻仍對他的特赦「冷處理」的不滿。另一方面，陳水扁持續「刷存在感」，其實也是在提醒，在他八年執政期間，受過他幫助與提攜的黨內人士，對於他的特赦問題，不應該悶不吭聲。

不能否認，陳水扁在中南部仍有一定的政治影響力。年底選戰將屆，陳水扁為了延續扁家的政治香火，與凸顯獨派的聲音，還會不斷的「發聲」。不論發文或公開參與各式活動，扁持續試探中監底線，其實更是在挑戰民進黨與蔡英文。