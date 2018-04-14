吳敦義批蔡英文逼全民用肺、用肝發電

2018-04-14 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義上午痛批蔡英文總統說謊，他說，蔡總統當初說要用愛發電，結果現在全國人民被逼的用肺發電、用肝來發電，都是在講謊話。