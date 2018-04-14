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吳敦義批蔡英文逼全民用肺、用肝發電

2018-04-14 10:54聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午痛批蔡英文總統說謊，他說，蔡總統當初說要用愛發電，結果現在全國人民被逼的用肺發電、用肝來發電，都是在講謊話。

吳敦義又說，蔡總統當初說要維持現狀，就是要達到馬總統八年任內的兩岸和平、經濟發展、社會安定，結果當選後做到了嗎？大家可以去檢驗，看是誰在說謊！

國民黨主席吳敦義上午參加新北市黨部組長授証典禮。記者陳珮琦/攝影
國民黨主席吳敦義上午參加新北市黨部組長授証典禮。記者陳珮琦/攝影
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國民黨主席吳敦義和新北市長參選人侯友宜上午ㄧ同參加新北市黨部組長授証典禮。記者陳...
國民黨主席吳敦義和新北市長參選人侯友宜上午ㄧ同參加新北市黨部組長授証典禮。記者陳珮琦/攝影
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吳敦義蔡英文

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