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教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

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教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長賴清德今天證實，教育部潘文忠周四在行政院會結束後已遞出辭呈，賴清德表示，潘文忠是因家庭因素請辭，不是因為台大遴選校長管中閔案，政院目前全力慰留中。 

賴清德表示，他現在正全力慰留中。賴清德稱讚潘文忠非常認真積極在處理教育部的各種事情，但在家庭裡面的一些事情，的確在工作上造成影響，不過很多事情還在努力當中。

罷昌大將、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶昨晚在臉書爆料指出，傳出請休假的教育部長播文忠因卡管不成，其實不是請假，而且傳出是請辭教育部長，府院傳出正在慰留中，卡管案如何發展，出現新的劇情。

毛嘉慶在臉書指出，教育部長潘文忠執行卡管計劃不力，不用說，獨派、執政高層肯定相當不爽。他被台大師生告了瀆職，小弟昨天也揭露教育部公然給了「地下教育部長」莊國榮七個計畫案、研究案，潘文忠公突然感到有壓力，今天連「卡管跨部會諮詢會議」都請假了。

他表示，歹戲拖棚三個月餘，民進黨不怕醜，就算管爺是中研院士、美國名校伊利諾大學知名學者，也是計量經濟國際權威，民進黨就是要幹掉他。箭在弦上，潘文忠公為何搞失蹤？很詭異吧!

毛嘉慶爆料指出，跟各位報告，根據小弟掌握的消息，潘文忠不是請假，是~請~辭!?而且據說府院高層已在慰留。但你知道的，這種時候高層通常是一邊慰留也一邊找備胎比較合理。畢竟，潘文忠公辦事不利，讓執政黨面對選舉的壓力越來越大，找個動作麻利點的人來下手殺掉台大校長，或許不失為一個好選擇，反正是換部長而已，又不是換地下部長，沒傷筋動骨，一切好說。

教育部長潘文忠請辭。本報系資料照/記者楊萬雲攝影
教育部長潘文忠請辭。本報系資料照/記者楊萬雲攝影
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潘文忠教育部台大

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