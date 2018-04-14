結束赴美訪問 馬英九清晨返台

相關新聞
國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」2018-04-14 08:00
12年的高雄…接總統府秘書長 陳菊：不是落跑2018-04-14 00:00
藍營批陳菊「債留高雄」 市府、綠營駁斥2018-04-13 23:48
落實「首都減壓」 中彰投盼中央盡早定案2018-04-13 23:24
蔡英文發總統令 陳菊任府秘書長21日生效2018-04-13 21:17
蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話2018-04-13 20:32
訪AIT新館 柯文哲：台灣對美國還是很重要2018-04-13 17:51
促轉會緊鄰國中小 蔣乃辛憂陳抗多籲另尋地點2018-04-13 16:58
行政院：促轉會名單已送立法院 盼盡早完成審查2018-04-13 16:31
中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部2018-04-13 16:21
影／陳明通視導 張小月：主委要我們往哪走 就往哪走2018-04-13 16:18
影／就任後首登艦出海 蔡總統視導海軍演練2018-04-13 15:32
親民黨：警消危險又辛苦 所得替代率應比照軍人2018-04-13 14:18
藍北市長參選人電視辯論 擬找憲哥利菁提問2018-04-13 13:59
軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照2018-04-13 13:59
接府秘書長 陳菊：不是落跑只是角色變換2018-04-13 13:35
警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法2018-04-13 11:46
國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中2018-04-13 11:25
勞資會議保障勞資平等？人資長：醒醒吧2018-04-13 10:09
游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」2018-04-13 09:57
被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心2018-04-13 09:19
陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動2018-04-13 08:49
公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法2018-04-13 07:25
農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？2018-04-12 11:39
喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢2018-04-11 16:15
不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課2018-04-09 15:21
嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任2018-04-09 14:44
參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業2018-04-06 10:41
有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的2018-03-07 11:59
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
熱門文章
最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了2018-04-13 14:50
海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤2018-04-13 18:09
環時：大陸軍演就是衝著賴清德來2018-04-13 18:14
台灣想添購F-35戰機？ 美前防長認為沒必要2018-04-13 23:11
坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場2018-04-13 19:30
蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話2018-04-13 20:32
【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？2018-04-13 18:09
扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火2018-04-13 20:50
蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用2018-04-13 16:22
馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚2018-04-13 18:07
【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒2018-04-13 13:56
影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機2018-04-13 11:33
【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了2018-04-13 18:26
用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電2018-04-13 19:23
蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下2018-04-13 11:35
影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演2018-04-13 09:54
被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心2018-04-13 09:19
國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中2018-04-13 11:25
潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電2018-04-13 17:45
解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工2018-04-13 23:47
圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊2018-04-13 13:12
登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事2018-04-13 12:39
蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮2018-04-13 11:59
張景森：反核衝過頭 應該要有過渡2018-04-13 23:41
游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」2018-04-13 09:57
中共軍演挑釁？ 美前防長建議台灣冷處理2018-04-13 21:22
武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中2018-04-13 18:39
張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠2018-04-13 16:02
影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲2018-04-13 12:58
張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%2018-04-14 01:17
共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制2018-04-13 14:52
影／侯友宜：深澳電廠應該使用乾淨能源2018-04-13 11:18
國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」2018-04-14 08:00
接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」2018-04-13 15:49
軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照2018-04-13 13:59
警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法2018-04-13 11:46
影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武2018-04-13 16:00
中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部2018-04-13 16:21
影／蔡總統海上視導海軍艦隊2018-04-13 13:42
共軍台海軍演 美國：反對任何武力脅迫2018-04-14 00:15
留言