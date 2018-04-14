結束赴美訪問 馬英九清晨返台

2018-04-14 08:32 中央社 桃園14日電



結束赴美訪問的前總統馬英九今天清晨搭機返台，他神采奕奕向旅客點頭致意，但並未接受訪問，隨即驅車離開桃園國際機場。

馬英九日前應邀前往美國史丹福大學，針對兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講，在訪美期間也前往舊金山中國城聖瑪麗廣場向國父銅像獻花致意，受到僑界人士熱烈歡迎，同時參訪特斯拉（Tesla）、Google總部等科技公司。

馬英九清晨搭機從美國返台，他下機後神采奕奕，但未接受訪問，隨即驅車離開桃園國際機場。