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落實「首都減壓」 中彰投盼中央盡早定案

2018-04-13 23:24聯合報 記者江良誠／南投縣報導

中彰投苗首長會議針對首都減壓、遷都等話題，台中市長林佳龍等人都希望中央盡快落實，...
中彰投苗首長會議針對首都減壓、遷都等話題，台中市長林佳龍等人都希望中央盡快落實，帶動中部發展。 記者江良誠／攝影
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中彰投苗四縣市首長會議昨在南投舉行，南投縣長林明溱期望首都減壓能落實，讓中興新村能早日活化；台中市長林佳龍說，「首都減壓、國會先行」如果能落腳中部，對台灣是好事，台中、彰化也會爭取，希望中央能盡早定案，以便搭配捷運交通建設，帶動中部發展。

中彰投苗四縣市首長會議會中達成16項合作提案，以及17項請求中央協助提案，涵蓋觀光、交通、教育、環保、勞工權益、衛生、地方財稅、工商發展、原民事務發展等議題。

「首都減壓」是這次首長會議焦點，林明溱說，中興新村閒置20多年，如何活化是最迫切的問題，中央機關在外租屋辦公運作，要支付租金，中興新村有許多閒置辦公空間、環境優美，如果能優先遷移到中興新村，是南投縣民的共同期望。

林佳龍說，「首都減壓、國會先行」是他的主張，中央部會遷移到中興新村他相當支持，而且台中市已準備3塊地，霧峰區的台灣省諮議會也可整修後再利用，希望首都減壓可盡快定案，搭配台中捷運綠線延伸到彰化、藍線延伸到南投，都對台灣區域發展有幫助。

彰化縣長魏明谷也說，中彰投有很好區域治理經驗，彰化交通路廊位居台灣中部，田中高鐵站特定區面積204公頃，是行政院、立法院、司法院選址很好用地。首都要減壓，立法與行政應該一體，若立法與行政未共同遷移，部會首長辦公行政南北奔波將造成壓力，五院也可到中部來。

中興新村林佳龍

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