12年的高雄…接總統府秘書長 陳菊：不是落跑

2018-04-14 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



即將在23日接任總統府秘書長的高雄市長陳菊昨天參加勞工教育生活中心澄清會館ROT樺舍商旅高雄館開幕營運時有感而發地說，她不是落跑，只是角色改變，在高雄整整12年，下周離開高雄市政府，她連說兩次「心情很沉重」。 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心所屬的澄清會館，成立已23年，為活化建築，高雄市政府引進企業資源與經營理念，與樺澄公司簽訂20年的ROT促參案，整建為「樺舍商旅高雄館」，昨天開幕啟用。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

她強調，在高雄近12年，提早7個月離開，市府團隊95%仍留在高雄，面對在場的在民間團體及觀光旅館公會代表，她說不知該如何道別。12年來，經過3次非常艱難的選戰，還包括高雄天災、地變、工安事件，感謝大家對高雄市府團隊的不離不棄。 高雄ROT「樺舍商旅高雄館」昨開幕，市長陳菊為商旅的畫作點睛。 記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

政務官助選 陳菊：依法行事

針對外界對政務官助選有貪瀆之事實，陳菊認為政務官助選是法律所允許，依法行政，只是不能利用行政資源，如果她在休假、下班時間或者她請假，這些都可以依法助選。陳菊強調，政務官當然要助選，「我依法行事」。 樺舍商旅高雄館總計提供138間客房，將申請3星以上觀光商旅飯店及銅牌綠建築標章。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

勞工局勞工教育生活中心所屬的澄清會館成立已23年，為活化建築，高雄市政府引進企業資源與經營理念，與樺澄公司簽訂20年的ROT促參案，整建為「樺舍商旅高雄館」。

樺舍開幕 市庫年收600萬

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心所屬的澄清會館已23年，為活化建築，市府與樺澄公司簽訂20年的ROT促參案，整建為「樺舍商旅高雄館」，昨開幕啟用。 記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

勞工局長李煥熏說，樺澄開發公司整建澄清會館後，取得旅館業登記為「樺舍商旅高雄館」，整建期投資總金額1.18億元，簽約20年，每年市府權利金收益可達600萬元以上。

樺舍商旅高雄館提供138間客房，招聘47位員工，進用高雄在地勞工7成以上，計畫與高雄在地餐飲觀光學校合作，提供學生們職場實習機會。

業者也釋出不少優惠，包括勞工及眷屬住宿優惠6折起、工會團體租借會議室、演藝廳等場地優惠7折起，還有敦親睦鄰方案，鳥松區民、長庚醫院員工及正修科技大學師生，憑證件可享餐飲優惠9折。