藍營批陳菊「債留高雄」 市府、綠營駁斥

2018-04-13 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



高市議會國民黨團昨開記者會抨擊高雄市長陳菊「債留高雄」，送陳菊一卡「債務皮箱」。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市議會國民黨團昨召開記者會抨擊將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊「債留高雄」，希望陳菊北上後為高雄市爭取中央補助款，讓下屆市長好建設。高市新聞局表示，陳菊任內舉借約1000億元，1380億元是承接歷任市長及原高雄縣債務，任內償還了1208億元。

國民黨團總召許崑源說，高市前市長吳敦義8年執政，借貸32億元，謝長廷8年借677億元，陳菊上任時全市共負債1160億元，當了11年市長後增至2542億元，借1381億元，平均一年借125億元；高雄景氣蕭條，陳菊選擇離開，這些負債是不是要280萬市民分擔？

國民黨團書記長陳美雅批陳菊2016年曾說市長會「做好做滿」，如今任期未滿卻北上接新職。國民黨團拿出一卡「債務皮箱」和「誠實豆沙包」要送給陳菊，呼籲陳菊當總統府秘書長後，要為高市爭取更多中央補助款，讓下屆市長好建設。

高市新聞局說，過去歷任市長沒有經歷過捷運紅橘線興建、鐵路地下化地方自籌款支出高峰等時期，也未面臨縣市合併基礎建設嚴重落差、財劃法、勞健保欠費補助、縣市合併中央補助少818億元等困境。

新聞局表示，高市重大建設並非百分之百中央補助，例如捷運、輕軌、鐵路地下化等，地方自籌742億元，其他重大建設地方也自籌529億元；陳菊11年的建設，大眾運輸、15座滯洪池、一年一座圖書館、公墓遷葬等，大家都看得到。

民進黨團表示，在陳菊任內相關硬體資本建設投資超過1000億元，蔡總統上任後也替高雄未來爭取到至少1823億元，總加起來替高雄留下來的建設資產將超過3000億元。