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台男赴澳留學遭拘留 駐處派員探視確保權益

2018-04-13 21:50中央社 台北13日電

台灣公民吳澤濬赴澳洲留學，因捲入一起司法案件，被拘留在外國人收容所。知情官員今天說，駐布里斯本辦事處已派員探視，全力確保吳澤濬受到合理對待，並即時提供協助。

吳澤濬的哥哥日前與立委在立法院召開記者會表示，外交部以不干涉司法為由，不幫忙向澳洲政府抗議或協商，態度消極。

吳澤濬2011年赴澳洲打工，2013年申請到學校就讀，2017年12月因被澳洲警方認為涉嫌一件恐嚇案件，被羈押在警局及看守所一個月，保釋後澳洲移民局認為吳因涉案，將學生簽證取消。吳澤濬至今仍未被正式起訴，卻從2017年12月起，人身自由受到限制，被拘留在外國人收容所。

對此，知情官員今天表示，外交部已要求駐布里斯本台北經濟文化辦事處就此案與澳洲政府保持聯繫，但案子已進入司法程序，駐處尊重澳洲司法，無法介入任何司法個案。

官員說，吳澤濬目前依澳洲昆士蘭警方所獲事證，控以恐嚇、人身攻擊及蓄意傷害等罪嫌；全案已進入司法程序，檢方蒐證約為4到6個月，至地方法院起訴審理時間則需約10個月。

官員表示，吳澤濬因涉案導致簽證遭註銷，後續申請過橋簽證也因理由不足遭拒，目前處於無簽證狀態且涉及刑案，無法遣送出境，因此由澳洲當局暫安置於布里斯本移民安置中心。之後，駐處獲知安置中心因空間不足，故將吳澤濬移往聖誕島移民拘留中心安置，隨即與中心聯繫並與吳澤濬通話，吳澤濬表示生活良好。

官員指出，駐處已向吳澤濬家屬轉述相關進展，並於今天派員親往聖誕島探視，預計明天可抵達。

對於吳澤濬家人擔心他在收容所的狀況，官員表示，吳澤濬遭拘留於布里斯本移民安置中心期間，駐處曾派員前往探視，並與他本人及他的委任律師保持聯繫，主動致電吳澤濬表示關懷共9次，未聽聞他抱怨受到非人道待遇。

官員表示，外交部與駐處將在尊重澳洲法律前提下，派員遠赴安置中心探視吳澤濬，全力保障他在受審及羈押過程中，受到合理、公平的對待，並即時提供協助。

此外，官員質疑吳澤濬的委任律師似欠缺法律專業；據刑事專業律師處理經驗，這個案子不宜再執著澳方撤銷簽證適法性，應該儘速終結司法程序，以解除吳澤濬被拘留於安置中心的狀態。

澳洲簽證移民

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