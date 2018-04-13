蔡英文發總統令 陳菊任府秘書長21日生效

2018-04-13 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統今天發布總統令：特任陳菊為總統府秘書長。此令自中華民國107年4月21日生效。

蔡總統預定17日出訪史瓦濟蘭，21日返國，回國當天就是陳菊新職生效的日子。

蔡總統11日上午曾主持「總統府茶會」，正式宣布新任總統府秘書長將由高雄市長陳菊接任。總統推崇「菊姐」一直是她最有力的支柱，「我們有長久的情誼，也是合作無間的夥伴，等到陳菊秘書長就任之後，一定能協助執政團隊，貫徹改革工作」，「尤其是在推動改革的過程中，政府跟社會各界的充分溝通和對話，是非常重要的，在這個過程當中，我們非常期待，菊姐將扮演重要的角色」。

陳菊表示，1968年時還沒有民主進步黨，當時她扮演黨外小妹的角色，到處串連；從1968年到現在，她「從黨外小妹到總統府秘書長」，中間幾乎走了半個世紀。她說，北上是一個非常重要，同時也非常艱難的決定，非常感謝總統對她的信任，邀請她加入總統府的行列，協助總統進行改革。