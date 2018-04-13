蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統11日主持民進黨中執會。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 總統蔡英文前幾日在民進中常會針對「美中貿易戰及對台灣的影響」發表談話，指出2016年以來，政府推出五加二產業創新計劃，推動新南向政策，拓增台灣外貿布局，現在因美中貿易紛爭而產生的變局，證明當時判斷是對的。對此，前立委孫大千則認為蔡總統這席演說「看起來很豐富，讀起來很專業，聽起來很華麗」，可深入分析之後，卻是毫無內容，批評全文根本是「一篇充版面，混時間的廢話」。

孫大千表示，蔡總統說，行政與國安團隊要做好相關的應變措施。協助產業界面對未來可能產生的衝擊，降低對台灣經濟的影響。但對於應變措施、未來對台灣哪些產業會產生什麼樣的衝擊等皆完全沒講。另一方面，蔡總統要求的行政體系積極落實多項產業轉型計畫，徹底轉變台灣的產業結構此段話中，也無具體指出如何積極落實。至於產業的轉型計劃又在哪裡？一樣不知道。

針對蔡總統「台灣要透過與新南向國家的經貿合作，重新布局台灣的國家經貿戰略，以多邊多元的經貿合作計畫，結合東南亞、南亞國家的產業發展進程」一席話，孫大千直接批評就是說出來唬人的。他質疑「台灣目前和南向國家到底有什麼經貿合作？（蔡政府）不敢提。台灣的國家經貿戰略內容、多邊多元的經貿合作計畫又是什麼？（蔡政府）從來沒有說清楚過」。

至於蔡總統表示「國安與經貿體系必須積極規畫台灣參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」這點，孫大千認為，「由日本主導的CPTPP是否敢冒著得罪中國大陸的風險，讓台灣加入呢？大家就心照不宣了」。

孫大千也嘲諷「政治人物最厲害的絶世武功，就是可以說出一大篇由一串專有名詞堆砌在一起的演說」，並指出蔡英文總統儼然是「深得其中精髓的高手」，「『文青風』再加上『搞抽象』，讓她的發言永遠是無往不利」。