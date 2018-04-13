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增國際競爭力 賴揆：加速推動證交法修法

2018-04-13 20:32中央社 台北13日電

行政院長賴清德「台獨工作者」之說，引發大陸官媒強烈批判。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德「台獨工作者」之說，引發大陸官媒強烈批判。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德今天表示，台灣要在國際上具競爭力，需鬆綁不合時宜的法令，並要求金融監督管理委員會加速推動證券交易法修法，特別是對庫藏股的年限延長，應儘速完成法案修訂。

行政院發布晚間新聞稿指出，賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」第10次會議時表示，台灣是一個小而好的國家，要在國際上具競爭力，必須更有機動性與彈性，將不合時宜的法令與函釋一一鬆綁。

賴清德聽取金管會「近期資本市場重大推動措施」報告後指出，為留住優秀人才、深化公司治理文化，請金管會加速推動證交法修法，特別是對於庫藏股的年限延長，應儘速完成法案修訂，送立法院審議。同時，為鼓勵國內外企業上市、上櫃，請金管會與相關部會研議可行措施，以提升台灣資本市場動能。

他強調，資本市場扮演支持產業發展的重要角色，活絡的資本市場可為政府、企業及投資人創造三贏局面。他也肯定金管會在各部會282項的法規鬆綁成果中，佔有49項，有助台灣因應國際挑戰，提升競爭力。

此外，針對經濟部提出的「投資台灣事務所規劃」，賴清德表示，投資台灣事務所是台灣對外招商、攬才的核心單位，請經濟部在2週內提出揭牌啟用的時程規劃，並提出具體運作機制，包含跨部會分工、招商、攬才的工作項目，以及預期效益等，陳報行政院。

賴清德進一步表示，為加強提升「Contact Taiwan」成為國家單一攬才入口網，責成經濟部整合外交部、教育部、內政部等，建置「網實合一、鏈結國際」的一站式攬才機制，啟動新一波外國專業人才全球攬才行動，持續檢討鬆綁不合時宜的法規命令。

國發會指出，依民國106年10月26日行政院會議，賴清德指示各部會提出讓人民有感的法規鬆綁成果，各部會已於歷次會議提報計235件鬆綁成果。這次經國發會篩選後，各部會鬆綁成果新增47件，總計共有282件鬆綁成果，包括取消企業上市櫃獲利能力的條件限制、擴大屋頂型太陽光電發電設備設置，以及擴大農業專案貸款的範圍等。

賴清德資本市場教育部

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