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環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸鷹派媒體環球時報今天的社評說， 解放軍4月18日的台灣海峽實彈射擊軍事演習是對近一段時間台獨活動猖獗發出的警告，演習可以部分看成是對賴清德觸碰一個中國底線的回應。

社評稱，大陸不常在台灣海峽搞實彈演習，大陸珍惜台海的穩定，但是台灣當局在拒不承認九二共識的情況下，不斷釋出挑戰一中原則的言行，一直發展到「行政院長」公開宣布自己是「台獨工作者」，他們將兩岸關係的正常軌道扳上了充滿危險的岔路。

實彈演習只能算是大陸比較輕的警告。如果賴清德等人繼續公然宣揚台獨，大陸將會有進一步的反制措施。兩岸和平需要以一個中國為前提，否則台灣當局的挑釁就將把台海局勢帶向地動山搖。

社評稱，台當局、尤其是賴清德這樣的人，不要幻想他們以「切香腸」方式蠶食一中原則可以不受懲罰。他們也無需寄希望於美國提供庇護，不要以為美國通過「台灣旅行法」，他們就有了撐腰的。大陸為了維護統一，有決心和能力粉碎任何外來干涉。

如果大陸有一天為懲罰台獨實施某項軍事打擊，做也就做了，華盛頓除了抗議，並沒有什麼有效回應的手段。

社評說，418實彈演習是對紅線的一次重描。大陸不希望有一天台灣成為剿滅台獨的戰場，不希望台灣問題最終以軍事攤牌畫上句號。但台海局勢是否會朝著那樣的方向走，取決於台當局到底有多少理性。

社評稱，賴清德作為台灣當局二號人物，他在進一步毒化台灣的政治空氣，麻醉台灣社會對台獨危害的警惕性。他像是一手抓著台灣，另一隻手玩摸電門的危險遊戲。隨著台當局在台獨的路上越走越遠，大陸肯定會朝著採取帶來更大震動的措施邁進。

台獨演習賴清德

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