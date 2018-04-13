蔡總統17日出訪史瓦濟蘭 將出席雙慶儀式

2018-04-13 18:02 中央社 台北13日電



總統蔡英文。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影 分享 facebook 總統蔡英文17日將出訪友邦史瓦濟蘭，預計在台灣時間18日凌晨舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳及簽署聯合公報；蔡總統也將出席史國雙慶儀式，與台商座談，並與僑胞晚宴。

蔡總統將於4月17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；目前規劃搭乘專機直飛史國，不過境其他國家；這是蔡總統首度訪問非洲，這次出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

總統府今天公布行程，蔡總統預計17日上午8時啟程，並預計在當地時間17日下午3時30分抵達，傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報；蔡總統晚間將出席史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H. M.King Mswati III）的國宴。

蔡總統於當地時間18日上午將參觀史京政府醫院與史瓦濟蘭技術學院；中午與非洲南部地區台商座談餐敘；下午參訪台商南緯實業公司，接著赴史國已故國王索布札二世陵寢獻花致意，並拜會王母恩彤碧（H. M.Ntombi Tfwala），晚間與非洲南部地區僑胞晚宴。

今年是中華民國和史瓦濟蘭建交50週年，也是史瓦濟蘭獨立50周年。蔡總統在當地時間19日將出席史瓦濟蘭50/50雙慶儀式，下午參觀駐史瓦濟蘭技術團。此外，4月19日也是恩史瓦帝三世的50歲生日，蔡總統當天晚間將出席恩史瓦帝三世的生日宴並欣賞煙火表演。

蔡總統在史瓦濟蘭的最後一天、當地時間20日上午將與隨團記者茶敘，中午與恩史瓦帝三世便餐，並由恩史瓦帝三世陪同觀賞野生動物，傍晚即啟程返回台灣；蔡總統一行預定在台灣時間21日中午返抵國門。