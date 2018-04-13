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促轉會緊鄰國中小 蔣乃辛憂陳抗多籲另尋地點

2018-04-13 16:58聯合報 記者鄭媁╱即時報導

行政院日前公布「促進轉型正義委員會」9名委員已陸續到位，目前名單已送請立法院行使同意權。國民黨立委蔣乃辛今指出，爭議極大的「促進轉型正義委員會」，辦公場址將設在大安區安和路，距離仁愛國小、國中不到150公尺，因應未來可見的陳抗活動，恐影響學生及周邊居民安全。

蔣乃辛表示，促轉會成立後，未來周邊將成為陳抗熱區，車輛、群眾、拒馬將大舉圍堵，嚴重影響鄰近學校授課與學生進出安全。他今天已提出書面緊急質詢，將於下周二院會臨時提案，強烈要求行政院立即另尋適宜地點，絕不能影響學生及周邊居民生活。

國民黨立委蔣乃辛今指出，「促進轉型正義委員會」辦公場址將設在大安區安和路，距離仁...
國民黨立委蔣乃辛今指出，「促進轉型正義委員會」辦公場址將設在大安區安和路，距離仁愛國小、國中不到150公尺，因應未來可見的陳抗活動，恐影響學生及周邊居民安全。圖取自蔣乃辛臉書
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國民黨立委蔣乃辛今指出，「促進轉型正義委員會」辦公場址將設在大安區安和路，距離仁...
國民黨立委蔣乃辛今指出，「促進轉型正義委員會」辦公場址將設在大安區安和路，距離仁愛國小、國中不到150公尺，因應未來可見的陳抗活動，恐影響學生及周邊居民安全。圖取自蔣乃辛臉書
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陳抗蔣乃辛轉型正義

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