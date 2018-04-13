中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部

2018-04-13 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



行政院長賴清德夜宿中興新村，首都減壓、遷都成熱門話題，中彰投苗四縣市長會議今天舉行，南投縣長林明溱希望中央機構遷移中興新村儘早落實，台中市長林佳龍也表示支持，表示中彰投都適合中央遷入，彰化縣長魏明谷更表示，五院和總統府都可遷移到中部，他並提議司法院可以先遷移到田中高鐵站特定區。

台中市長林佳龍說，「首都減壓、國會先行」如果中央機構能落腳中部，對台灣是好事，台中、彰化也會爭取，希望中央能儘早定案，以便搭配台中捷運交通建設，帶動中部發展。

中彰投苗四縣市首長會議會中達成16項合作提案及17項請求中央協助提案，涵蓋觀光、交通、教育、環保、勞工權益、衛生、地方財稅、工商發展、原民事務發展等議題。

林明溱說，中興新村閒置20多年，如何活化是最迫切的問題，中央機關在外租屋辦公運作，要支付租金，中興新村有許多閒置辦公空間、環境優美，如果能優先遷移到中興新村，是南投縣民的共同期望。