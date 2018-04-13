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洪慈庸提案 交通違規記點時效延為一年

2018-04-13 16:21中央社 台北13日電

立委洪慈庸公布「道路交通管理處罰條例」修正草案，草案中將違規記點時效，從半年延長...
立委洪慈庸公布「道路交通管理處罰條例」修正草案，草案中將違規記點時效，從半年延長為一年。洪慈庸表示，我國交通違規記點時效過短，而且罰款與記點標準不一，未來擬將依罰款金額高低來記點。聯合報系記者杜建重／攝影
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時代力量立委洪慈庸今天提出道路交通管理處罰條例修正草案，主張將交通違規記點時效從現行半年延長為一年，並依罰款金額高低記點，更嚴格建構安心用路環境，避免違規駕駛人罰不怕。

洪慈庸召開記者會指出，現行道路交通管理處罰條例規定，違規記點時效「半年歸零」，使駕駛人心存僥倖，違規後往往繳交罰款了事，記點吊照的罰則對慣性危險駕駛行為完全發揮不了警惕效用，各類車種違規件數和比例還是逐年攀高。

她以外國為例說明，美國加州，一年只要記4點，就吊扣駕照六個月；紐約州，一年半內超速3次，也是吊扣駕照六個月；德國，超速就記2點，直接吊扣一個月，而且超過速限越多，吊扣時間越長；日本，違規記點累計時限長達三年，6點就吊扣一個月，12點吊扣二個月，記點越多，吊扣時間越長，甚至吊銷、禁考。

洪慈庸認為，與世界各國相較，台灣的規定過於寬鬆，應當適度延長。為此，她提出道路交通管理處罰條例修正草案，主張將記點時效由現行半年延長為一年。

此外，她也指出，現行違規記點與罰款規則各自獨立，有罰款新台幣6000元以上記違規點數1點者，有罰款600元記違規點數3點者，違規情節輕重裁罰標準不一，不僅民眾易生混淆，也增加管理上的困難。所以，在這次提案中也一併將計點方式修正為依罰款金額高低記點，希望能加強導正國人交通安全觀念與駕駛行為。

洪慈庸表示，去年11月公聽會中，交通部曾表示正在研擬道路交通管理處罰條例修正案，轉眼5個月過去，還是不見交通部的版本，她希望交通部能夠加快修法腳步，盡速將提案送進立法院一起討論，共同為國人建構一個安心的用路環境。

對於洪慈庸提案主張修法延長時效、重整記點標準，今天出席記者會的交通部路政司專委李昭賢回應，提案方向有助交通安全的策進，但由於影響層面廣，也會連動其他處罰條文，有盤點的必要，交通部近期會召開會議研商推動修法依據。

公路總局主秘林福山表示，國人重視交通安全，輿論也有檢討現行記點制度的聲音。待後續草案送進立法院交通委員會討論時，公路總局會配合提供相關資料給行政及立法部門討論。如果未來順利修正通過，也會在實務上配合準備。

洪慈庸駕照立法院

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