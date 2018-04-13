首赴海基會視導 陳明通讚張小月任內沉穩

2018-04-13 16:45 中央社 台北13日電



回鍋新任陸委會主委陳明通（左）下午來到海基會進行視察拜會，由曾是前主委的海基會董事長張小月（右）接待，兩人相互握手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 陸委會主委陳明通下午赴海基會視導並會晤海基會董事長張小月。他稱讚張小月在陸委會主委任內，沉穩應對兩岸新局，現在領導海基會，一定能讓海陸兩會合作更緊密、戰力更提升。

海峽交流基金會董事長張小月則表示，感謝陳明通接任陸委會職務不到2個月就到海基會表達支持，「以後通師主委（陳明通）叫我們往右走，我們就往右走；往前走，就往前走」。

行政院大陸委員會主任委員陳明通今天前往海基會視導，並由曾任陸委會主委的張小月接待。這是陳明通回任陸委會後，首次前往海基會與張小月會晤。

陳明通致詞時稱讚，張小月在陸委會主委任內，沉穩應對兩岸新局，不卑不亢，受到朝野及各界高度肯定，現在領導海基會，一定能讓海陸兩會合作更緊密、戰力更提升。

他也期許未來透過海陸兩會共同努力，運用智慧，發揮台灣的優勢及軟實力，應對兩岸關係的新形勢，達到維護台海和平穩定，讓各行各業都能夠安居樂業的目標。

張小月則在致歡迎詞時感謝陳明通對海基會的支持。她說，自己履新海基會後，深感海基會是個很有傳承的角色，政府對海基會有很莊嚴的託付。

她說，陸委會是決策思考的角色，海基會會盡力執行。雖然人力、經費有限，但海基會工作士氣高昂，兩岸關係一定能像陳明通的名字一樣，非常「光明、暢通」。

據了解，陸委會主委上任後都會前往海基會視導，但行程不一定公開。馬政府時期，夏立言、王郁琦接掌陸委會後，都曾公開視導海基會；張小月擔任陸委會主委時，則未公開這項行程。