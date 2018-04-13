影／就任後首登艦出海 蔡總統視導海軍演練

2018-04-13 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



總統蔡英文首度出海，在東北外海抽測視導國軍的要港防衛能力。蔡英文登上基隆艦校閱包括緊急出港、F16和艦艇模擬飛彈攻擊以及反潛直升機起飛。蔡總統宣誓的國防目標：潛艦國造，劍龍級潛艦也實施潛射攻擊，海軍出動潛艦20艘，共2500名官兵參與。不過引人注意的是，前一天在海南島海域，習近平也首度進行大規模海軍校閱，又透過官媒報導4月18日將在台灣海峽進行實彈演習。蔡總統表示，時機巧合都是外界過度解讀，出訪行程不會因此受影響。

劍龍級潛艦緩緩上升，這是總統蔡英文就任後，首度出海視導海軍操演。

蔡英文4月13日上午9點從蘇澳港出發，走向基隆艦戰情室，視導海軍以實兵不實彈、模擬以魚叉飛彈和雄二飛彈攻擊敵軍。不過敏感的是，出海時機點就選在習近平第一次海上閱兵的隔天，兩岸相互秀肌肉海上較勁，不過蔡總統先宣誓國防自主決心。蔡總統表示：「在這段時間努力之後，我們在國艦國造，尤其在潛水艇的國造政策，有正向發展重要的發展，對我們國艦國造重大政策有很大鼓舞作用，對未來國艦國造政策的成功深具信心。」

但蔡總統登艦視導的消息一傳出，對岸又透過官媒環球時報加碼宣布，4月18日將在台灣海峽實彈射擊演習，

兩岸較勁？總統聽到立即否認。蔡總統說：「這是過度解讀，沒有所謂互別苗頭這件事。我們國軍是全年無休、隨時備戰，這是一項例行性演習，國軍都有全面掌控，也做好相關準備，我們對國軍非常有信心，所以我出訪(史瓦濟蘭)行程，不會受到影響。」