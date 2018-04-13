軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



親民黨團今天表示將提出「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，要求將警察、消防等危勞人員之退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率計算。聯合報系資料照 分享 facebook 行政院昨天通過軍人年改方案，引發外界正反不同評價。親民黨團今天表示將提出「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，要求將警察、消防等危勞人員之退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率計算。

親民黨團總召李鴻鈞表示，讓警察、消防等危勞人員退休所得替代率比照退休軍人計算，才是政府對他們職業的重視與認同。

李鴻鈞表示，對於軍人年金改革，親民黨團一再強調：不同職業別給予不同的樓地板、天花板和退休所得替代率；是要瘦大保小，也就是瘦高官保基層。

李鴻鈞說，蔡政府軍人年改版本給予較高「樓地板及天花板」、「退休所得替代率」，也加入「瘦高官保基層的機制」，但卻把舊制的18％，嘉惠現役軍人未來退休，對早期一心報國的軍人公平嗎？財務調整精算報告在哪裏？

李鴻鈞也質疑，對於同樣工作危險性高、工時長，工作性質特殊，又必須隨時待命，幾乎可以說是犧牲個人健康來保護社會秩序與安全的警消人員為何不能做相同的年金制度設計？

李鴻鈞說，不論是國軍或者是基層警消人員，皆是國家人民保母，工作危險性高、工時長，又須隨時待命，犧牲個人健康來保護社會的秩序與安全；國家推動年金改革，當然也不應把軍人與警消人員做差別對待，抹煞警消人員貢獻。

親民黨團幹事長陳怡潔則說，警消人員與軍人同樣有升不上去的無形天花板，軍人是依各軍階服役年限，警消人員則是年齡；以105年為例，該年度所有退休的警察人員中，自願退休的比例高達92.15%，而屆齡退休的比例僅有6.46%。

陳怡潔說，警察人員平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡，承平時期死亡率更比軍人來得高，因此要求將警消人員退休所得替代率比照軍人退休所得替代率來計算合情合理。