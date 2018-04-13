以外交帶動經貿 吳釗燮：強化外館經貿能力

2018-04-13 11:39 中央社 台北13日電



外交部長吳釗燮今天表示，他上任後優先推動的工作包括提升駐外館處招商引資的能力；為提升外交人員經貿能力，外交部今天舉辦研討會，邀請專家分析台灣當前的經貿機會與挑戰。

吳釗燮出席「台灣當前經貿機會及挑戰」研討會致詞時表示，台灣的外交工作，相對於其他國家，面臨更多挑戰，因此需要集中火力，把有限資源用在優先推動的要項上。

2月底由總統府秘書長轉任外交部長的吳釗燮表示，他上任百日內要推動的優先項目包括提升駐外館處招商引資及經貿諮商功能，與國內共拚經濟。為此，希望藉由一系列的策略規劃，協助外交人員掌握政府重大經貿政策理念，以及國際經貿趨勢脈動，以增進外交人員經貿能力，強化駐外館處招商引資和經貿諮商的功能。

吳釗燮指出，在國內，外交部會定期邀請講座，邀請專家學者或企業界人士來分享。

外交部表示，今天的研討會是外交部規劃舉辦系列講座的首場活動。

在外館部分，吳釗燮說，外交部委託中華經濟研究院編整台灣經貿動態的雙月報，希望讓外館運用，強化外館人員推動經貿外交的能力。首份月報將於近期完成。

同時，他指出，外交部也調整外館績效評鑑制度，管控駐外館處推動經貿外交的效率，「希望透過以外交帶動經貿，以經貿輔助外交的策略」來發揮台灣的優勢，並以經貿拓展更多外交空間。

外交部表示，今天的研討會由外交及國際事務學院主辦，中華經濟研究院院長吳中書與國家發展委員會副主任委員邱俊榮進行簡報，並與吳釗燮及在場外交部人員進行交流。