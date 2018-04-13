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警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46中央社 台北13日電

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天表示，警消等危勞工作性質與一般公務員不同，將提案修法，將警消危勞退休所得替代率比照軍人年改計算。

行政院會昨天通過「55+2版」軍人年改草案，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，俸率採計上限，軍官不超過90%、士官不超過95%，預計7月1日與公教同步實施。

?親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、黨團幹事長陳怡潔、周陳秀霞今天上午在立法院召開「危勞同工，退休同酬，警消醫護，比照軍人」記者會，呼籲修法將肩負維護社會秩序安全及防災打火等艱苦工作的警消退休所得替代率比照軍人。

李鴻鈞表示，行政院對軍人年改加入「瘦高官、保基層」的精神，給予較高的樓地板、天花板及所得替代率，這都是好的方向，親民黨自參與年改國是會議至今，對於年改，一再強調，不同職業類別應給予不同樓地板、天花板、退休所得替代率，要瘦大保小。

李鴻鈞說，警消等危勞的工作危險性、工時長，需隨時待命的工作性質，與一般公務員不同，卻與軍人雷同，既然蔡政府給予軍改不同於公教年改的條件，呼籲應修法將警消等危勞的退休所得替代率，比照軍改。

他說，日前通過的公教年改明定，年資20年的警消退休所得替代率為37.5%，親民黨團將提案修法，將所得替代率提升為55%，年增率2%，與軍改相同。若退休年資為25、30年，所得替代率則為65%、75%。

陳怡潔表示，警消與軍人同樣肩負重責大任，皆是國家、人民的保母，且根據警政署統計，警察平均死亡年齡為69歲，比一般公務員早10年死亡，讓警消等危勞退休所得替代率與一般公務員相同，有失公平正義。

陳怡潔也說，對於行政院軍改版本，有民進黨立委說不排除微調，她希望這個微調不是要向下修正。另外，軍改最快也要四月底、五月初才會排審，為何行政院已放話要在7月1日與公教同步實施，是否又把立法院當成立法局，壓縮立法院審查的空間。

所得替代率軍人立法院

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