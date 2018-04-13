【重磅快評】中東有事就顧不到南海 川普捉襟見肘了

2018-04-13 11:28 聯合報 主筆室



位於博斯普魯斯海峽的美國飛彈驅逐艦Donald Cook號。路透 分享 facebook

針對敘利亞的毒氣攻擊事件，川普在週一表示，他將在48小時內就軍事攻擊作出決定，並且取消了周五的南美洲訪問，在華府指揮。法國總統馬克宏週三暗示，美英法三國已在制定軍事行動細節，而英國的戰略核潛艇，已經離開母港，往中東前線佈署，美軍「杜魯門」號航母戰鬥群已經駛近敘利亞海岸，隨時待命。

一般預料，美國與盟軍的攻擊，不可能出動地面部隊，連戰機轟炸都不可能，充其量是飛彈攻擊，一年前在敘利亞西北部叛軍控制區漢謝洪，發生毒氣攻擊事件時，川普就在習近平面前宣佈下令發射了59枚戰斧巡弋飛彈，轟炸據稱執行化武攻擊的機場。

俄駐黎巴嫩大使警告，俄方將擊落對著敘利亞發射的任何及所有導彈，鎖定並摧毀相關的「發射平台」，這讓美俄直接開戰的機會大幅增加。

事實上，這也是美國國防部長馬蒂斯所擔心的，他在周四下午的白宮軍事會議上表示，轟炸敘利亞已經證明沒有效益，一年前被炸的機場跑道與機堡都已修復，而且只會升高與俄羅斯與伊朗的衝突。

雖然川普在推特中已經警告：「俄羅斯人躲開點，炸彈不長眼」，但是現在所有敘利亞的軍機已經躲到敘境內的俄羅斯空軍基地赫梅明了，試問：美國要炸還是不炸？如果不炸，毫無震撼效果，如果要炸，俄軍死傷，會引發報復，美俄會衝突起來。

這就是川普最新的推特中說，也許會非常快採取行動，也許「不會非常快」，但是現在也不能甚麼都不做，因為美國擔心喪失世界霸主的可信度。

去年此時，美國原本可以摧毀敘利亞所有的空軍，而不是只是象徵性地秀秀肌肉。今年，美國甚至沒能威懾阻止土耳其跨境攻擊美國的庫德盟友，沒有人怕美國了。

而且就在此時，地球的另一端，解放軍四十餘艘船艦，在進行七天的實彈演習後，軍委主席習近平於12日的上午10時，在南海檢閱了中共建國以來規模最大的海上閱兵，並隨即宣布，18日在臺灣海峽實彈射擊軍事演習。

這是中國大陸對美國的反制，在二月史坦尼斯號航母訪問越南硯港，羅斯福號航母10日在南海「爭議水域」進行演練之後，習近平用閱兵來展示中國強大的海軍力量，宣示在南海問題上的主權立場。

海上閱兵是經過籌劃，有針對性的，但是台海實彈演習卻是臨時起意，用來警告美國、警告台灣，但此時此刻，正好突顯出既存霸權的捉襟見肘，美國已經發現自己沒有力量，同時應付兩場危機，中東有事，就很難照顧到南海，同樣的，在與中國打貿易戰的同時，也很難分出手來對付俄羅斯。