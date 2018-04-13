國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



國道警察危險加給有譜？從國道高速公路開通以來，國道警察處理事故傷亡比率比六都警察還高，民進黨立委羅致政、蔡易餘、莊瑞雄今舉辦記者會為國道警察爭取危險加給。對此，警政署回應，國道警察危險加給1人1個月5061元的案子已經在行政院審查，希望能儘速通過，讓國道警察有保障。

羅致政表示，國道警察身亡比例，從民國86年到106年一共6人執勤時身亡，發生率0.53％，比六都員警的0.16%到0.3%還高；每年在路肩值勤的傷亡人數都居高不下，但國道警察暴露高危險工作環境卻沒有危險加給，也讓請調到國道警察局的人逐年減少。

國道警察死亡比率為各警察機關最高，但目前有領取危險加給的單位有刑事人員（防爆小組）、消防人員與海巡人員，國道警察沒有危險加給。蔡易餘說，在警察職務津貼中，有技術加給、職務加給，其中職務加給可是危險程度去發給津貼，他呼籲應該儘速發給。