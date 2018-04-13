影／罰不怕 立委提案違規記點時效延長為一年

2018-04-13 10:34 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



我國交通違規記點時效過短，無法有效遏阻駕駛人違規行為，而且罰款與記點標準不一，未能依照違規行為輕重給予一致性的懲罰，立委洪慈庸上午召開記者會公布「道路交通管理處罰條例」修正草案，草案中將違規記點時效，從半年延長為一年，未來並將依罰款金額高低來記點。