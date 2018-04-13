游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



民進黨主席、總統蔡英文在即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊協助下，昨與前行政院長蘇貞昌會面討論新北市長選戰後，蘇點頭「願意承擔」，並打破保過去在安宮廟埕說過「不選第三次」的承諾；國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧晚上則在臉書評價蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」。

蘇貞昌昨在決定三度參選後也在臉書表示，他知道這個決定會引來質疑、冷嘲熱諷甚至是人身攻擊，

他也對無法遵守當年的承諾深深致歉，但「當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。」為了大局他選擇承擔、接受黨的徵召，「我會用生命的力量，讓新北市重現往日的光榮」。

即將在23日接任總統府秘書長的陳菊，10日也在向高雄市府團隊感性道別；面對未能如願將市長任期做到最後一天，陳菊說，人生沒這麼如意，每個人在不同階段會面臨不同問題、考驗，也要承擔不同責任，所以她必須暫時離開高雄，接受總統府秘書長一職，協助蔡總統繼續進行台灣艱難的改革。

對此，游淑慧表示，2018年，72歲的蘇貞昌違背自己在保安宮前的誓言、還是三戰新北了；而68歲的陳菊也違背自己在高雄做滿任期的諾言、提前北上操盤選舉。民進黨這30年來，許多位子始終有這兩位前輩的身影，他們總是「老驥伏櫪、志在千里」！

游淑慧說，不顧慮自己對選區人民的諾言，也不畏懼自己對天上神明的誓言，一心只關注攬權攬位、派系算計。但，我們真的還要這些嗎？