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濟州島四三慘案：1948年，3萬殞命的大屠殺

海軍聯合操演 蔡英文登艦視察

2018-04-13 09:53聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

軍艦隊準備於東部海域執行「戰備抽測」聯合操演，總統蔡英文登上基隆艦（DDG-1801)隨艦一起出海，視察操演全程實況。

海軍準備出海操演，總統蔡英文登上基隆艦一起出海。記者楊萬雲/攝影
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海軍準備出海操演，總統蔡英文登上基隆艦一起出海。記者楊萬雲/攝影
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海軍準備出海操演。記者楊萬雲/攝影
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海軍準備出海操演。記者楊萬雲/攝影
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海軍準備出海操演。記者楊萬雲/攝影
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海軍準備出海操演，總統蔡英文登上基隆艦一起出海。記者楊萬雲/攝影
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軍艦海軍蔡英文

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