被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 為了前監委黃煌雄被提名為促轉會主委，總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌在臉書掀戰，姚稱「全世界都墮落，只有他最清高」，黃國昌今天接受廣播專訪坦言，不是生氣而是傷心。因為對理念的堅持與捍衛，卻被譏諷「你最清高」，相信大家心中都有一把尺。

黃國昌與姚人多因黃煌雄提名案隔空交鋒多次，黃國昌今在廣播節目表示，他認為姚人多有其立場，為黃煌雄辯護也有自己的考慮，自己的批評也是就事論事。「但一個總統府副秘書長對一個立委說只有他最清高，別人都墮落，這是一個處理公共政策的人對一位學者的評論，我不敢相信」。

黃國昌表示，促轉會人事需要立法院的同意，他高度不能認同黃煌雄擔任主委，這是他身為立委行使的權限，也是他的責任，不能棄職守，淪為橡皮圖章。因此姚人多說他什麼都反對他也很納悶，因為從上次監察院人事案到現在促轉會，黃國昌說，自己只是盡立委職責，不知道姚人多是什麼觀察會得到這樣結論？

主持人周玉蔻提問，是否願意收回對姚人多的批評？黃國昌說，他對於姚這樣幫黃煌雄擦脂抹粉，乃至對整個促轉會包裝，至今他還是不以為然。至於黃國昌稱黃煌雄任監委時在彈劾黃世銘案中投反對票而對於黃煌雄有質疑，姚人多稱這是秘密投票，應該要拿出證據。黃國昌也說，從當時的報導都有記載黃煌雄立場，他也會在審查時說明，一切等立法院行使同意權審查時見真章 。