蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨徵召蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，台北市長擬參選人、前立委孫大千在臉書指出，台灣的政治就像是一齣戲，外行人看熱鬧，內行人看門道。蘇王爺再戰江湖這部年度鉅獻，就是最好的例子。諷蘇貞昌真的是「演很大」。

孫大千說，早在今年年初，政壇就已經盛傳蘇貞昌有意回鍋參選的訊息，甚至言之鑿鑿，蘇系大弟子吳秉睿的參選，就是為了替蘇貞昌提前卡位布局。

然而，面對外界的關注和追問，蘇貞昌不但一律高分貝否認，同時也大動作輔選子弟兵吳秉睿，甚至吳秉睿在接受專訪時，還公開表示，不管是誰要加入，都要以民調決勝負。

結果呢！傳言最後被證實，果然是真的，而這段期間相關人士的精彩演出，卻把觀眾們耍得團團轉。

不但如此，蘇王爺可不能太寒酸的上台，總是要做足效果，於是一套精心設計的華麗登場再度上演：

場景一，由陳菊出面請求為黨承擔，並且強調戰士沒有選擇戰場的權力，為蘇貞昌先前向神明的誓言解套。

場景二，媒體人公布一份黨中央否認的民調，內容顯示只有蘇貞昌出馬才能和候友宜一戰。藉此強化徵召蘇貞昌的正當性，並且擺平游系人馬的不平之鳴。

場景三，蔡英文主席親自懇託，鑼鼓喧天，登壇拜將，恭迎上轎。

場景四，台灣世代智庫基金會就這麼湊巧，同時發布了新北市長選情民調，指出蘇貞昌與侯友宜的支持度僅差距0.9％，呈現五五波態勢。

孫大千說，看到這裡，就算是傻子也應該看懂了吧！除非這全部都是一連串的「巧合」，否則，其實這根本就是一部長期佈局，環環相扣，按表操課的劇本。一切的一切，只是為了讓「蘇王爺」能夠擋下「游千歲」，又不會遭受神明的譴責，風風光光的出巡罷了。