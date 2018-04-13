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公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25聯合報 記者楊德宜╱即時報導

日前《中央社》報導（ https://udn.com/news/story/7314/3070771 ），今年7月1日上路的公教人員退休資遣撫卹法施行細則，其中規定公教人員結婚超過2年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2的退休金。律師呂秋遠在臉書「建議」，公務員在結婚時，就約定採行分別財產制，配偶離婚時不僅不能分財產，還不能分退休金；公務員在離婚時，不要答應協議退休金，交給法官去裁定。因為協議好就立刻要給，但無法協議，退休時才要給，這樣可以拖幾十年的時間，「誰先死還不知道呢」。

●呂秋遠的全文如下：

《公務人員退休資遣撫卹法》中，最「刺激」的莫過於「公務員的退休金，配偶在離婚時最多可取得一半的金額」。基於這麼好的法律竟然通過，令多數公務員嚇到吃手手，我們一定要知道法條規定的重心：

1.在7月1日以後離婚的公務員，只要結婚超過兩年，配偶就可以依法請求「婚姻存續時間」與「公務員任職時間」重疊部分的比例退休金，最多可以取得退休金的一半。例如公務員做30年退休，當中有10年與前妻有婚姻關係，前妻就可以取得公務員1/6的退休金。（1/3的一半）

2.前任配偶可以取得的退休金，是以一次請領的總額比例計算。在離婚時，配偶必須先跟公務員協商，如果協商不成，就請法院判斷比例。在公務員退休時，一次領走應該分配的比例總額。

3.目前只有公務員的退休金必須分配給離婚時的配偶，勞工的退休金不必分配。所以公務員的配偶如果也領有勞工退休金，就不可以請求分配公務員的退休金。換句話說，可以分配公務員退休金的配偶，必須也是公務員，或是沒有退休金的家務勞動者。

4.在婚姻生活中，如果公務員的配偶有重大過失，公務員也可以向法院主張減少配偶的分配比例，法院甚至有權利把比例減少到零。

5.公務人員的離婚配偶從「知悉」有請求權時起，2年間不行使而消滅。自法定財產制或共同財產制關係消滅時起，逾5年者也消滅。

1.公務員在交往時，要找有勞退金的對象，不要找全職家務勞動者，也不要找公務員。

2.公務員在結婚時，就約定採行分別財產制，配偶離婚時不僅不能分財產，還不能分退休金。

3.公務員在離婚時，不要答應協議退休金，交給法官去裁定。因為協議好就立刻要給，但無法協議，退休時才要給，這樣可以拖幾十年的時間，誰先死還不知道呢。

4.跟法院說明，法院的裁定根本建立在假設基礎上，因為退休時間連自己無法確定了，法院怎麼可能預測這位公務員會不會中離？一旦中離，比例怎麼確定？

5.請求大法官釋憲，主張退休金根本不夠自己生活，卻要分給30年前離婚的配偶。而現在幫忙推輪椅的現任配偶，卻只能把退休的公務員推到海邊看風景，然後咒罵為什麼他沒錢養活自己。

釜底抽薪之計就是：結婚問題多，平安單身最好。

示意圖。公教人員退休資遣撫卹法施行細則今年7月1日上路，其中規定公教人員結婚超過...
示意圖。公教人員退休資遣撫卹法施行細則今年7月1日上路，其中規定公教人員結婚超過兩年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2的退休金。聯合報系資料照
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公務員退休金離婚

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