親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
葉俊榮傳陸兼職
空汙法草案初審
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46聯合報 記者洪哲政╱即時報導

行政院院會今日（12日）拍板軍人年金改革相關的退撫新制草案，長期從事軍人年改抗爭「八百壯士指揮部」由指揮官吳奇樑具名發出公告，嚴厲譴責政府「背信」，要求立法院主動釋憲，主張改革若屬違反憲法法制，應即停止一切修法與通過法律的執行。

行政院長會通過軍改草案，樓地板金額訂為38990元，服役20年起支俸率訂在55%，年增率2%；原18%優存利率則將分年調降至6%。

「八百壯士指揮部」今晚公告指出，4月12日14時八百壯士指揮部於三軍軍官俱樂部，召集軍系團體及公教警消勞團體代表約250個團體參加會議，研討政府違憲違法強推軍公教年改因應做法，會中達成共識，要求立法院主動提出釋憲，徹底解決紛爭。

16時與會代表到達立法院，在國民黨立委費鴻泰、李彥秀、曾銘宗陪同下，由指揮官代表遞交陳情書，呼籲蘇嘉全院長盡速處理，明確回應人民請願訴求。

陳情書內容如下：

107年4月8日蔡總統接受年代『新聞面對面』專訪，談到年金改革表示：有人認為一個政權剛開始，一定要做這麼困難的事情嗎？同時說中國國民黨在執政的時候，前總統馬英九在很多的場合都說過年金改革勢在必行，情況有其急迫性，但是國民黨八年執政都沒有做，因此民進黨接手了當然要把它當作一件急事來做。

蔡總統不否認改革確實得罪了很多人，在整個改革的過程中，也表示瞭解被影響到的一些已經退休的人，他們會有一種被剝奪的感覺，尤其在公教版本完成三讀後預定在107年7月1日實施，更引發了諸多街頭激烈的陳抗與不滿；年來軍公教退休人員也一直質疑執政黨蠻橫霸凌作為，已經嚴重違反『憲法第15 條：人民之生存權、工作權及財產權，應予保障』的基本原則，及「憲法增修條文第十條：國家應尊重軍人對社會之貢獻，並對其退役後之就學、就業、就醫、就養予以保障。」的內涵。惟蔡總統認為政府改革過程絕無『違法違憲』疑慮，改革必然有贊成、有反對的聲音，那是民主社會的常態。

另依據媒體披露107年4月12日行政院院會即將完成『軍人退撫制度改革法案』法制程序，並可能儘速送立法院審議，預劃軍與公教三者一體同步於今年7月1日一起實施。八百壯士要嚴厲譴責政府的『背信』，因年改會106年5月11日公告承諾，軍版送行政院前要先協商溝通，其承諾一直未予執行，導致我們對政府的信任已經蕩然無存。

如今蔡總統專訪明確表達政府改革作為，絕無『違法違憲』疑慮，既然總統皆信心滿滿，拍胸脯保證係依法行政；為表示民進黨政府坦然大度，開大門走大路的心胸，經八百壯士與軍系團體討論後決議：陳情要求立法院蘇嘉全院長『將軍公教法案提出「釋憲」』，此乃最快、最直接解決彼此紛爭的方法；若大法官釋憲結果，改革合乎憲法法制作為則退休人員當然遵法辦理；反之，改革若屬違反憲法法制，應即停止一切修法與通過法律的執行。

八百壯士要嚴正呼籲與聲明，軍人職業性質的特殊，是特殊在『要用生命去捍衛中華民國永續存在』，現、退役軍人不會因為今天是綠營執政、明天是藍營執政而有所改變，是以八百壯士站在維護憲法尊嚴及軍人權益立場，一直強調無論綠營、藍營主事，改革皆必須承擔包括前朝一切責任，而非藉詞推拖塞責及賴賬；立法院為最高民意民主殿堂，若能主動為民請願，宣告提出『釋憲』，一則有利消彌紛爭，其次，藉釋憲結果得到改革正當性，這才是解決問題真正有效的途徑。

行政院院會今日（12日）拍板軍人年金改革相關的退撫新制草案，長期從事軍人年改抗爭...
行政院院會今日（12日）拍板軍人年金改革相關的退撫新制草案，長期從事軍人年改抗爭「八百壯士指揮部」由指揮官吳奇樑具名發出公告，嚴厲譴責政府「背信」。聯合報系資料照片
分享

軍人立法院釋憲

相關新聞

反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57

政院版軍人年改俸率上限被調高 綠委怒：不能接受

2018-04-12 22:28

陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05

中共沿海實彈操演 國防部：石獅靶場例行火砲射擊

2018-04-12 19:49

大陸「貼近」金門軍演？ 建設處：應是烏龍報導

2018-04-12 19:38

國防部：18日共軍在福建沿海是例行火砲演習

2018-04-12 19:26

大陸18日台海實彈演習 國防部：充分監偵

2018-04-12 18:21

共軍18日海上實彈射擊 專家：在大陸12浬領海內

2018-04-12 18:19

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

軍改拚與公教同步 綠：勢必延會或開臨時會

2018-04-12 17:25

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

影／拒馬護政院 軍人年改今拍板 樓地板38990元

2018-04-12 16:49

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

解放軍南海校閱操演 專家點兵水面水下兵力全到齊

2018-04-12 15:28

軍改55+2方案 退輔會：約5.6萬人受影響

2018-04-12 14:09

美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

海軍證實 國軍排級部隊赴美與美軍實兵協訓計畫

2018-04-12 12:17

蔡總統明親自戰備抽測海軍 李宗孝：老劇本會有新戰法

2018-04-12 11:52

共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

空軍上尉裝針孔偷拍女同事 兩大過列汰除

2018-04-12 10:05

蔡校閱艦隊兩岸較勁 國防部：國軍365天捍衛家園

2018-04-12 09:40

國防部：明天總統出海操演 實兵不實彈

2018-04-12 09:32

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

觀察站／中美博弈 蔡總統出手尋著力點

2018-04-12 00:24

「因應區域情勢」 府：蔡視導非衝著大陸

2018-04-12 00:08

蔡總統明登艦視導 與對岸演訓時間重疊

2018-04-12 00:01

儀隊宗主國防部發動員令 第二屆高中儀隊競賽展開

2018-04-11 22:17

蔡總統校閱海軍 知情人士：非針對習近平

2018-04-11 21:51

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

國防部：蔡總統13日赴蘇澳視導國軍快速應變操演

2018-04-11 11:39

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

台美國防產業論壇 5月在高雄

2018-04-11 01:09

觀察站／國防智庫 擔得起軍購新模式任務？

2018-04-11 00:56
看更多

熱門文章

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

2018-04-12 13:09

吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09

台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

2018-04-12 09:00

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔

2018-04-12 10:46

馬英九史丹佛演講 頭銜用「中華民國(台灣)前總統」

2018-04-12 14:10

新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38

遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留

2018-04-12 02:00

呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56

年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44

陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53

不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 11:47

美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49

【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52

無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」

2018-04-12 13:27

初選落敗 蕭亞譚：續監督柯文哲到從政壇消失

2018-04-12 15:12

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39

最新民調侯友宜蘇貞昌五五波 侯友宜：聽聽就好

2018-04-12 11:55

軍改55+2方案 退輔會：約5.6萬人受影響

2018-04-12 14:09

影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了

2018-04-12 12:00

綠北市港湖議員初選 高嘉瑜第一「柯黑」蕭亞譚未過關

2018-04-12 12:46

【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08

不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查

2018-04-12 11:17

防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11

卡管百日 藍營列舉在陸兼課綠官 要求徹查

2018-04-12 10:36

徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼

2018-04-12 12:09

陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45

新北市長民調 蘇貞昌小贏侯友宜0.9％

2018-04-12 10:57

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top