財團法人法立院初審通過 排除宗教團體

2018-04-13 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



民進黨總召柯建銘（左）、國民黨總召林德福（右）交換意見。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院司法及法制委員會昨天初審通過「財團法人法」草案，在民進黨團同意讓步下，朝野立委終於達成共識，決定讓宗教財團法人另訂專法。不過，相關爭議仍多數保留，將交付朝野協商處理。

法務部次長陳明堂表示，初審通過條文，確定將財團法人分為政府捐助及民間捐助，民辦採低度管理，尊重其自治；政府捐助則採高密度管理。未來完成立法後，可望將六千多間財團法人法制健全化。

由於國民黨團主張排除適用宗教財團法人，昨天展開動員，透過程序發言杯葛議事。

國民黨立委曾銘宗說，財團法人法草案中，法務部與內政部對宗教財團法人的部分有不同意見，宗教團體是否納入，應該先釐清再審查，如果定位不清，會影響後續相關配套，建議先不要審查。

因此，民進黨團總召柯建銘最後提出修正動議，「宗教財團法人的許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之」，平息爭議；不過，相關條文未經討論，民進黨籍召委段宜康直接宣布保留送朝野協商。

為要求財團法人的人事健全，初審條文規範董監事、監察人、執行長或同等職務者，必須迴避利益衝突，利益關係人包括配偶或二親等內的親屬；違者除須負損害賠償責任，甚至可解除其職務。

行政院版條文原規範，財團法人的資訊、財務報表須主動公開，包括建立會計、內部控制及稽核制度，報主管機關備查，以防止發生逃漏稅或其他弊端，不過相關條文遭保留。

為防止假公益名義圖私利，初審條文明定，財團法人對捐助的財產、孳息及其他所得，不可分配賸餘，違者最高處二百萬元罰鍰。

對於國民黨質疑財團法人法草案是強取豪奪民產，柯建銘以蔣經國基金會為例，說明該基金會原先百分之百是政府捐助，但最後比率被民間稀釋，現在捐助比率雖僅剩近百分之四十，但總金額仍高達十四億元，政府卻無法監督基金會，這根本是「公產變私產」。