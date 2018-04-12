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扶助範圍無共識 兒少教育帳戶草案送協商

2018-04-12 22:16中央社 台北12日電

立法院社環委員會今天初審通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，因有立委對於條例適用對象範圍有疑義，認為應擴大扶助對象，確保更多弱勢兒童得到政府支持，因此草案但仍須送朝野協商處理。

衛福部自106年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，在18歲前由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5000元，政府即存入同額存款，意即每年最高存入3萬元，成為弱勢兒童年滿18歲後的第一桶金。扶助對象是105年1月1日後出生的弱勢兒童，設定目標是一年受益1萬人。

為完成兒童與少年未來教育及發展帳戶法制化程序，行政院院會在去年11月30日通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，送交立法院審查。行政院長賴清德也在3月30日總質詢結束後表示，請立委大力支持、優先審議、順利通過。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天完成「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」初審送出委員會，但由於有立委對於適用對象範圍有疑義，因此草案需交由朝野協商。

針對適用對象範圍，行政院版草案主張為105年1月1日以後出生，且符合低收入、中低收入戶或依兒少少安置兩年以上的兒童，但民進黨籍李麗芬認為，被安置的兒童是更弱勢的一群，且面對未來經濟自立的需求更大，不應受限於出生日期的條件，且目前被安置的0到未滿18歲的兒童、少年才600多人，人數不多，不會造成經費上太大的問題，應確保他們可以得到政府的支持。

由於牽涉到資源配置問題，朝野立委與衛福部無法達成共識，會議主席、民進黨召委邱泰源裁示條文保留，送朝野協商。

但朝野立委及衛福部也就辦理兒少教育發展帳戶相關工作所需經費達成共識，草案明定辦理兒少教育發展帳戶相關工作所需經費，中央政府以教育相關預算編列支應，其餘費用則由各級政府編列預算支應。

另外，為避免兒少教育發展帳戶內的儲金，影響開戶人或其親屬相關福利資格，導致無開立帳戶的意願，草案明定，兒少帳戶儲金均不計入其他法規所定的家庭總收入或家庭財產，且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

草案也明定，衛福部及縣市政府要規劃相關教育訓練，以提升開戶人及其家庭成員累積資產、生涯規劃等相關能力。

衛福部立法院民進黨

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