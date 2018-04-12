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財團法人法初審 6000多家財團法人健全化

2018-04-12 20:40中央社 台北12日電

立法院司法及法制委員會12日審查財團法人法草案，國民黨立委反對財團法人法草案中，...
立法院司法及法制委員會12日審查財團法人法草案，國民黨立委反對財團法人法草案中，對於政府捐助的財團法人有回溯條款，是強取豪奪民產，也希望將宗教財團法人排除財團法人法適用。 中央社
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立法院司法及法制委員會今天初審通過財團法人法草案，法務部盼透過立法，把6000多家財團法人健全化。立委段宜康說，其中將從公產變私產的財團法人收回是轉型正義一環。

立法院司法及法制委員會歷經詢答、公聽會、到今天的逐條審查，共計召開三次會議，終於在今天傍晚初審通過財團法人法草案。

會議主席、民進黨立委段宜康會後受訪時表示，過去對財團法人的規定，分散在各個目的事業主管機關，例如金管會（金融監督管理委員會）、衛福部（衛生福利部）、內政部等，各自有法規規定，現在要做通用性的規定，透過通用性財團法人的法律制訂，對財團法人的輔導與監督，比較上軌道。

段宜康表示，立法目的有二，將散見各目的事業主管機關的財團法人有一部通用性法律；其次，這是轉型正義的一部分，將屬於全民的財產拿回，絕非侵占私產或安插位置。他以中技社為例表示，「中技社」和旗下的中鼎工程，是鑽法律漏洞，搬公產變私產的典型，這次立法就是要將原先政府控制非私產、政府捐助或接收日產的財團法人，政府當初所給的特殊地位，後來透過交叉持股慢慢被稀釋成私產，這些原屬於全民的財產收回。

陳明堂會後受訪時表示，財團法人法草案將財團法人區分為政府捐助及民間捐助的財團法人兩大類，俗稱公辦與民辦，原則上民間捐助的財團法人採低密度管理，尊重其自治，但也要有內控機制，政府捐助的財團法人則採高密度管理。

他說，兩個類型的財團法人都要求要建立人事健全、董監事或是執行長職務需有資格限制，相關資訊也要公開，有強制公開財務的機制，政府捐助的財團法人更要把相關預算、決算公開，避免造成逃稅、肥貓等疑慮。他說，希望藉此把目前6000多家的財團法人健全化。

根據初審通過的條文規定，財團法人未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務，也不能以通謀、詐欺或其他不正當手段，將財產移轉或運用於捐助人或關係人，而董事、監察人、執行長與該等職務之人執行職務時，有利益衝突者，應自行迴避，違反者都有相關的罰則。

根據初審通過的條文規定，財團法人應建立會計、內部控制及稽核制度，每年年度開始後一個月內，將當年工作計畫及經費預算、以及每年年度結束後5個月內，將前一年度的工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查。

根據初審通過的條文規定，財團法人不得為任何保證人，財團法人也不得為公司無限責任股東、有限合夥的普通合夥人，或合夥事業的合夥人。至於財團法人是否可以買股票？相關條文朝野立委沒有共識，暫保留。

全案今天完成初審，但提報院會前，仍須交由黨團協商。

段宜康立法院

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