財團法人法完成初審 宗教團體適用與否仍未定

2018-04-12 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今傍晚初審通過「財團法人法」草案，將公、民辦財團法人從「民法」抽出單獨立法規範。朝野立委雖有共識讓宗教財團法人另訂專法，但相關條文仍全數保留，待交付院會協商。

法務部次長陳明堂指出，財團法人現行只靠「民法」7條條文規範，各機關數十年來只能用行政規則管理，強制力不足。初審條文確定將財團法人分為政府捐助及民間捐助，民辦採低度管理，尊重其自治；政府捐助則採高密度管理。未來完成立法後，可望將6千多間財團法人法制健全化。

國民黨團主張要排除宗教財團法人適用，一早發布甲動令，透過程序發言杯葛議事，民進黨團總召柯建銘最後提出修正動議，擬讓「宗教財團法人的許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之。」以平息爭議；不過，相關條文未經討論，召委段宜康直接宣布保留送協商。

陳明堂表示，「宗教團體法」因其他因素，遲未送立法院審查，造成兩部法律無法同步，如果宗教財團法人最後未排除，就回歸適用「財團法人法」；至於要一體適用或部分排除，需從長計議，留待未來協商處理。

為要求財團法人的人事健全，初審條文規範董監事、監察人、執行長或同等職務者，必須迴避利益衝突，利益關係人包括配偶或二親等內的親屬；違者除須負損害賠償責任，甚至可解除其職務。

行政院版條文原規範，財團法人的資訊、財務報表須主動公開，包括建立會計、內部控制及稽核制度，報主管機關備查，以防止發生逃漏稅或其他弊端，不過相關條文同樣被保留。

為防止假公益之名而圖私利之弊，初審條文明定，財團法人對捐助的財產、孳息及其他所得，不可分配賸餘，違者最高處200萬元罰鍰。