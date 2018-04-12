完善無辜受害者補償機制 研修結果公布

2018-04-12 21:10 中央社 台北12日電



司法院今晚發布新聞稿說明「刑事補償法研修諮商會議」結果；委員會議建議增訂分期支付補償金規定、補償決定機關宜加強相關課程訓練、聲請重審的事由應該予以修正等。

司法院依據司法改革國是會議決議，檢討現行刑事補償法制，因此組成「刑事補償法研修諮商會議」，邀請學者、檢察官、律師以及法官等各個領域專家，自去年12月起，陸續召開過4次會議。

新聞稿指出，委員會議認為刑事補償法有關受害人意圖招致犯罪嫌疑者，不給予補償的規定，因補償決定機關對部分個案仍無法掌握法條精神，建議補償決定機關宜加強相關課程訓練。

新聞稿也提到，刑事補償法中對於受害人可歸責事由的法條設計上，委員會議認為受害人如有虛偽自白、逃亡、干擾證據調查或其他事由而可歸責的情形，應明文規定為可歸責事由，以供補償決定機關有所遵循等。

司法改革國是會議決議建立無辜受害者的社會復歸機制部分，委員會議認為，司法院非業務主管機關，政府相關機關宜研議建置無辜受害者扶助機制，並考慮與犯罪被害人保護機制進行統合，落實相關社會安全政策，完善無辜受害者保護，協助受害者復歸社會。

新聞稿最後指出，針對現今補償實務，僅以一次性全額的金錢補償作為支付方式，委員會議建議增訂分期支付補償金的規定；另外，有關聲請重審的事由也應該予以檢討修正，除發現確實之新證據外，新增發現新事實也得作為聲請重審的事由。

司法院表示，刑事補償法研修諮商會議結束後，刑事廳將儘速完成草案，並召開公聽會廣徵各方意見，送請立法院審議，提供更周全及完善的刑事補償制度。