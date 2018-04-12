賴清德：拚經濟不能由上而下 須團結力量才能加乘

2018-04-12 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天表示，僅靠政府推出「拚經濟」相關政策尚有不足，一定要中小企業共襄盛舉；拚經濟不能由上而下，必須共同討論，團結力量，才能讓拚經濟的成效加乘。

為傾聽及深入了解台灣中小企業發展現況及面臨的問題，賴清德今天在行政院接見全國中小企業總會理監事和關懷中小企業基金會董事會一行，就當前政府施政及中小企業面臨的問題與挑戰，與相關政府部會代表展開對談，了解現階段中小企業面臨的經營需求及對政府的建言，作為政府擘劃政策的參考。

行政院新聞稿指出，拚經濟不僅是蔡英文總統，也是行政院首要工作，蔡總統並多次揭櫫新經濟三大方向，即力推「前瞻基礎建設計畫」、「五加二產業創新」，以及「新南向政策」；賴清德表示，為落實新經濟的三大方向，行政院提出具體作法，包括：加薪、減稅、號召投資台灣、鬆綁法令，以及提高環評與內政部都委會的行政效率，其中，號召投資台灣的具體內容就是解決「五缺」問題，也給予勞動市場更多彈性，希望建置寬廣空間，讓企業有更好機會在台灣投資、打拚。

賴清德強調，僅靠政府推出「拚經濟」相關政策尚有不足，一定要中小企業共襄盛舉；「中小企業發展基金」對中小企業的發展至為重要，行政院一定會讓該基金保持充足，請業界放心。

全國中小企業總會理事長林慧瑛在會中感謝賴揆上任後積極解決企業「五缺」及「一例一休」爭議，國發會與經濟部攜手從法規著手，務實解決中小企業問題。

林慧瑛提到，目前企業最關注的三項議題：「最低工資法」的制定、「應收帳款遲延給付專法」的推動，以及中國提出的「對台31項措施」，每項都重要且不容忽視；此外，期盼政府能重視「微型企業」，並依規模別，將資源做最適配置、分級輔導，落實對應政策以創造新價值。