大陸軍演 呂秀蓮建議蔡總統取消訪非行程

2018-04-12 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對中國福建海事局發布航行警告，解放軍將於四月十八日早上八時至晚間十二時，於台海四個連線水域範圍內進行實彈射擊軍事演習一事，呂秀蓮前副總統指出，她建議蔡英文總統取消預定於四月十七日到廿一日，到非洲友邦史瓦濟蘭訪問的行程，專心在台灣處理最新發生的台海危機形勢，指派外交部長任部長吳釗燮代表她出國訪問。