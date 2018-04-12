總統見巴拉圭財長 擬增巴國牛肉輸台配額

2018-04-12 18:48 中央社 台北12日電



總統蔡英文今天接見巴拉圭財政部長希梅內絲時提到，台灣獎學金計畫今年將繼續增加至40名；巴拉圭牛肉年度輸台的配額，未來也將配合實際需求，再研議增加。

蔡總統今天下午接見巴拉圭財政部長希梅內絲（Lea Gimenez），這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞提到，希梅內絲和台灣的關係密切，曾經深入研究過台灣經濟議題，也是在座台大教授劉錦添的學術研究夥伴。

蔡總統說，在巴拉圭的發展上，負責財政的希梅內絲扮演非常重要的角色。近年來，巴拉圭經濟表現亮眼，經濟成長率在拉美國家中名列前茅，希梅內絲以豐富的財經閱歷，充分掌握國際及區域經濟的脈動，有很大的貢獻。

蔡總統指出，台灣和巴拉圭建交已經超過60年。她在2016年就職後，第一位會晤的外賓就是巴拉圭總統卡提斯，而巴拉圭也是她第一次進行國是訪問的友邦，這些都展現出兩國堅實的邦誼。

她說，近2年來，台巴兩國在各領域的合作，創造更多的成果。台灣獎學金計畫是兩國青年交流的重要橋梁，台灣去年增加受獎名額，今年也將繼續增加至40名。

在促進兩國經貿關係方面，蔡總統表示，台灣在去年已經將巴拉圭牛肉年度輸台的配額，調增為一萬公噸，未來也將配合實際需求，再研議增加。此外，卡提斯去年訪台，所簽署的台巴經濟合作協定已經在今年2月生效，希望未來兩國的經貿合作更加緊密。