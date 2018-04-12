蘇貞昌接受徵召選新北 游錫堃：一定要團結才能勝選！

2018-04-12 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨確定將徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，而新北非蘇系、新系基層多次力拱的行政院前院長游錫堃，也在臉書發文表態支持蘇貞昌，並寫下「這局，一定要團結才能勝選！」

游錫堃寫到，「2018年底選戰，對於民進黨是嚴格考驗、更是民進黨上下團結一致的重要時刻。尤其是新北市長選舉，更是重中之重。此刻，民進黨已經決定徵召蘇前院長，擔任領頭羊的角色，錫堃除了給予誠摯祝福，更表達全力支持，呼籲所有支持者，一起加油！」

而新北市議會黨團也發出新聞稿，強調將團結全力挺蘇，黨團總召李坤城表示，面對已整合完畢，且有行政資源的國民黨，民進黨更需要團結。議會黨團將與蘇前院長合作，用政策、願景爭取市民支持，希望蘇前院長能發揮「母雞帶小雞」的精神，帶領議員們衝刺，

而屬於游系正國會的新北市議員林秀惠說，下午游錫堃曾致電給她，直說「歹勢啦！讓大家失望了！」也說黨中央已經確定提名蘇貞昌選新北市長，希望新北市基層能團結一致。

林秀惠也表示，游錫堃與她通電話時，也轉述蔡蘇會過程中致電給游錫堃的過程，游錫堃當時接到選舉對策委員會召集人陳明文的來電，接通後陳明文說，有人想要跟你說說話，電話那頭隨即換蘇貞昌接聽。

林秀惠轉述，蘇貞昌在電話中說，這次主席請託，他答應為黨一戰，並拜託游錫堃盡全力說服新北市議會曾拱游的議員，同心一致打贏選舉。游錫堃則回應，正國會在新北市議會6席議員，他會全力說服，但其餘近10席的其他派系議員及議員參選人，還請蘇院長自己要努力化解。