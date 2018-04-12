蔡總統上任2年但菊12年政績歸功蔡挺 扁：官場文化

2018-04-12 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁的「新勇哥物語」中的「勇弟」提到總統蔡英文高度肯定高雄市長陳12年的亮麗政績，陳菊則歸功都是蔡總統支持成果；但是，陳菊的8年顯然在前總統馬英九任內，與才上任2年的蔡政府似乎沒有太大關係。

被視為是扁化身的「勇哥」認為「看多官場文化，這倒沒什麼」；反扁人士不也批評陳水扁4年市長、8年總統什麼事情都沒做嗎？現在不滿政府施政的部分人士，逢蔡必反，把總統說得非常不堪，至少蔡總統啟用賴清德做閣揆，任命陳姐當府秘，組成「英菊德鐵三角」，做對了，就應該不吝給予最熱烈的掌聲。

陳水扁的今天的「新勇哥物語-73」內容如下：

「勇弟：最近群組的人為了中山大同議員初選站台的事，好像動了肝火，是不是天氣太熱了？套一句阿扁說過的話「有這麼嚴重嗎？」

勇哥：政黨提名的候選人也不可能所有黨員或支持者都口徑一致，無條件支持。公司老闆要求員工支持某候選人，陽奉陰違的幹部員工也不會被懲處。何況社團沒有正式決議要支持誰？民主多元社會，同一個阿扁們大家族群組，也不是每個人都挺扁；縱使挺扁，也有程度的不同。入群的阿扁們分屬不同黨派，即使獨派，台獨理論更是五花八門，方法行動也不可能齊一腳步。怎麼會有這麼多的雜音？

勇弟：某議員寫說阿扁是「先皇」，分明在詛咒人家去死，怎能嚥下這口氣？堂堂黨部前主委、社團副領導人又去跟他站台，如何服眾？

勇哥：詛咒人家去死都不會死，反而自己造口業也不會太快樂。人家都解釋這是「筆誤」了，並說明過去就公開主張阿扁要特赦，去年中連署赦扁提案，雖是新系，他第一時間就率先簽名。阿扁心存感激！再說每個人都有不同的人情債，阿扁也有，年底大選也可能會還選舉債。是不是阿扁也要送社團議處？社團成立宗旨在認同阿扁的政治理念，並沒有說一定要跟阿扁一樣支持特定候選人。

勇弟：還有一點我不太懂。蔡總統高度肯定菊姐12年的亮麗政績，菊姐則歸功都是蔡總統支持成果。但其中8年顯然在馬總統任內，與才上任2年的蔡政府似乎沒有太大關係。

勇哥：看多官場文化，這倒沒什麼。反扁人士不也批評阿扁4年市長、8年總統什麼事情都 沒做嗎？現在不滿政府施政的部分人士，逢蔡必反，把總統說得非常不堪。至少總統啟用賴神做閣揆，任命菊姐當府秘，組成「英菊德鐵三角」，做對了，就應該不吝給予最熱烈的掌聲！」