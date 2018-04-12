【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



今天綠黨桃園市議員市議員王浩宇在議會質詢時表示，蔣公靈柩應該入土為安，不要浪費納稅人錢，「民進黨已經全面執政，轉型正義就是要把它清掉」，更直言「我們幹嘛要花納稅錢去看蔣家阿公的屍體」。

的確，是沒有必要浪費納稅人的錢，去守護往生者，但這在國外可以，在台灣可行不通，理由很簡單，台灣目前仍處於意識形態超越一切的狀態下，而且情況因為選舉利益考量下，不僅沒有和緩，反而更為嚴峻。

藍綠、統獨等意識形態私毫沒有淡化空間，因為台灣平均每兩年一次選舉，有選舉就有操弄，有操弄就讓意識形態更加對立，對銅像潑漆、砍頭的頻率，近年來逐漸增加，就可以看得出來，年輕一代繼承了老一輩的族群對立仇恨。

總統蔡英文父親的陵墓，已經在新店多年，過去，從未需要派便衣刑警去站崗、制服警察路檢，但今年228故總統蔣中正先生陵寢遭潑漆後，當地警方開始如此作為，這難道也不是浪費納稅人的錢去看守？

若王浩宇的建議真能實現，兩蔣移靈五指山蔣陵，難道就能入土為安嗎？相信很難，連僅有紀念性質的「嘉南大圳之父」八田與一銅像，都能被砍頭了，兩蔣入土就能保證不被鬧嗎？縱使把兩蔣移靈回大陸埋葬，有心人要去潑漆，也不是難事。

在台灣這種畸形的意識型態下，用納稅人的錢去看守陵墓，未來只會增、不會減，醒醒吧！入土不一定為安，將來要避免陵墓被糟蹋，恐怕海葬才是唯一選擇。