賴揆拍板 明年政府預算以零基預算為原則

2018-04-12 17:02 中央社 台北12日電



行政院長賴清德今天表示，108年度中央政府總預算案籌編，各部會應以目標導向、實質檢討的零基預算精神，盤整施政計畫優先順序，依循「先減法、後加法」原則，做整體財務規劃。

行政院院會今天召開，行政院發言人徐國勇主持會後記者會轉述，賴清德於會中裁示，通過主計總處擬具的「108年度中央及地方政府預算籌編原則」草案，分行各機關辦理。

賴清德表示，「安居樂業」、「生生不息」及「均衡台灣」是行政院三大施政主軸。108年度中央政府總預算案的籌編工作，各部會應以「目標導向、實質檢討」的零基預算精神，盤整施政計畫的優先順序；並依「先減法、後加法」原則，將新增預算需求，以總預算搭配前瞻基礎建設特別預算，做好整體財務規劃，透過業務、預算、人事的重新調整，務實達成國家發展目標。

行政院主計總處指出，零基預算是採「減法原則」，檢討減列不合時宜或效益欠佳計畫。各部會應全面盤點現有資源、提出停辦、減辦、創新作法、引進民間參與等檢討事項。

主計總處表示，為使各級政府處理年度預算收支有所遵循，行政院依預算法第32條規定，每年訂定「中央及地方政府預算籌編原則」，於概算籌編前分行各機關依照辦理。

主計總處說，「108年度中央及地方政府預算籌編原則」草案內容要點包括，配合年度施政方針，明定政府支出以打造安居樂業、生生不息、均衡發展的國家為優先重點；依行政院106年12月21日通過「空氣污染防制行動方案」，將公務車優先購買或租賃電動車輛列為工作內容等。