蔡總統下周出訪非洲 將贈史瓦濟蘭國王5隻牛1盾牌

2018-04-12 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統將在4月17日至21日率團訪問我非洲友邦史瓦濟蘭王國，這次的出訪主軸是「同心永固」。總統府今天公布下周將贈給史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的贈禮，分別有牛隻五頭、來自卑南族大巴六九部落的盾牌一面、「傳告鈴」一只，以及「DAMALAGAW / 大巴六九部落傳唱歌謠」專輯一張。

總統府公共事務室主任張文蘭表示，史瓦濟蘭以農牧立國，約八成人民從事農牧活動，因此牛隻在該國社會代表財富。牛可以用來換地，男方也以牛隻送聘求婚。贈牛是史國重要傳統文化，也是婚嫁儀式、慶典活動時的傳統賀禮。

她說，只有二至三歲、體格強壯的牛隻，可被挑選為賀禮。依照慣例，贈送後將由史瓦濟蘭王室「牧牛官」管理並經隔離一周，檢疫確認無疾病後，才能進入國王牧場放養。

我國將送給恩史瓦帝三世的贈禮，還包括卑南族大巴六九部落的盾牌、傳告鈴及DAMALAGAW / 大巴六九部落傳唱歌謠專輯。張文蘭說，大巴六九部落與史國曾有一段特別緣份，十年前當時的外交部長黃志芳邀史國大使桂布，拜訪大巴六九部落參加年祭。部落族人以傳統的盾牌舞迎接賓客，並贈送一面刻有部落圖騰的小型盾牌。

「傳告鈴」則是部落青年，奉部落領袖指示，對族人或對外通報重要訊息時，插揹在後腰背的聲響器。張文蘭說，這次大巴六九部落致贈一只存放在部落巴拉冠（Palakuwan，男子聚會所）歷史悠久的傳告鈴。此外，這次出訪也希望傳遞來自部落的「聲音」，將贈送大巴六九部落的古謠專輯。

這次出訪府方也準備牛隻三頭，及一幅「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫，贈送給史瓦濟蘭王母恩彤碧。張文蘭說，2015年5月，恩史瓦帝三世拜訪台灣時，受邀出席蝴蝶蘭特展，並挑選一株有著紫色紋路與白底斑點的新品種蝴蝶蘭，命名為「Indlovukati」（史瓦濟蘭語，意為國王的母親）。

她說，這次特別挑選「國王的母親」蝴蝶蘭，與台灣原生種、別名「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，依圖樣訂製漆器掛畫，贈送給恩彤碧。