【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52 聯合報 主筆室



北農總經理吳音寧昨天度過艱難的一天，站在備詢台上被議員質疑不適任，雖接受「公開羞辱」可換得250萬年薪，但身旁的柯文哲、陳景峻陪她受辱的場面也讓人看了夠難過的，被呂秀蓮形容為政治精算師的柯文哲，這回又在計算什麼？

柯文哲昨天到市議會進行施政報告，議員砲火集中在吳音寧的身上，兼任北農董事長的副市長陳景峻被議員問到吳是否適任，他直言「適任的理由，我現在舉不出來」，讓一旁的吳音寧臉上三條線，柯文哲稍後又說，吳音寧的危機處理能力確實不好，不過還是混過去了啦，但他又說「我不是她的長官」，反而小聲對吳說「加油」。

這些對話讓人看得有夠迷糊，北農休市風波搞得全國驚動全國，農民抱怨，柯文哲、陳景峻都對吳音寧很不滿，怎麼看對北市府都是失分，兩人不只一次說了重話；但就在董事會前夕，陳景峻卻說要給年輕人機會，會救她一把，果然，陳景峻在重要關頭擋下了撤職提案，使得吳音寧保住總經理的位子，但逃得過撤職命運，卻躲不掉羞辱的場面，柯文哲只能全陪作陪。

外界不免好奇，經常不留情面飆罵下屬、恫嚇拔官的柯文哲，此番為何能百般容忍被外界罵翻的吳音寧？分析其原因有三：

一、吳音寧的後台太硬了，她的深綠背景及父親與高層關係，都使柯文哲投鼠忌器，而且處理吳音寧也等於柯自毀自己曾號稱是墨綠的陳述。

二、民進黨還未掀開北市選戰的底牌，蔡英文今天登壇拜將，強推蘇貞昌再戰新北，北市部分仍有可能與柯合作，但目前還未公布，柯文哲只得收起脾氣，按捺怒氣，陪著吳音寧被羞辱。

三、吳音寧還有一點「剩餘價值」，北農事件吵到現在，由於柯文哲一再「說明」，大家都知道吳是民進黨塞過來， 北市府只有五席董事換不掉她，擺明吳的位子是民進黨酬庸，留著她，市府還可以裝無辜，即使換了吳音寧，還有千千萬萬個吳音寧，留著吳，對柯未必不好。