兒虐不斷 許淑華：北市血汗社工可能只領22k

2018-04-12 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



聯合晚報日前推出《兒虐悲歌》報導，希望政府、醫界、社福團體等，共同為兒少建構更安全的成長環境。北市議員許淑華下午在議員民政部門質詢，引用報導突顯問題，並指出台北市的社工血汗又爆肝，工時最長，排六都第三，北市家虐年破萬件，社工每日服務近9案，但社會局將大部分的社工業務外包給府外機構，每日工作量龐大的機構社工，有可能只拿到22K最低薪資。

許淑華表示，台北市社工人員共2407人，其中府內884位、府外機構1523位。106年台北市社工人員總共服務了100萬次個案，等於這些社工人員每人每天平均需服務6.83件案例，身處第一線的12區社福中心社工，每日更需服務8件以上的個案。

許淑華指出，目前市府社工師平均月薪為3萬8000至5萬元不等，府外機構則僅有2萬8000至4萬5000元，不過機構可能因業務量過多等原因挪用社工師薪資。經她調閱資料發現，社會局所公告的「公辦民營委外標案實施計畫」中規定，個案管理員薪資為4萬4537元，臨時人員時薪則需給付169元，但實際卻可能沒領到這麼多。

尤其，外包的公告金額看似合理，實際合約內卻暗藏隱憂。她查閱社會局實際委外機構標案合約，雖然多定了一條「薪資下限」，內容要求勞方時薪不得低於140元、月薪不得低於2萬2639元，但可能導致原先經費不足的社福機構可能因為其他業務支出需求，將社工人員薪資挪動使用，讓機構得以正常運作。但2萬8000元，是不是太血汗。

社會局長許立民說，社工確實面臨的困境，一是工作辛苦、二是案件複雜性，其他還有社工個人安全及薪資未提升，但這也是全台灣社工面臨的困境。但目前北市狀況有改善，對於風險會做分類，並注意處理流程，讓資深社工也能在第一線，穩住現況。