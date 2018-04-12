兒童遊戲場修法規範 立委提案優先排審

2018-04-12 15:03 中央社 台北12日電



遠東SOGO百貨設置在新竹市遠東巨城購物中心的設施「飛天椅」，日前因工作人員誤觸轉速扭，發生3歲男童從椅子上跌落，縫了8針。 聯合報系資料照／記者張雅婷攝影 分享 facebook

中國國民黨籍立委王育敏今天表示，兒童遊戲場權責不清楚，遊樂空間暗藏風險，她已經提出「兒童遊戲場安全管理條例」草案納管。立法院內政委員會召委楊鎮浯呼應，將優先排審。

日前新竹購物中心發生遊樂器材「飛天椅」突然失速，小朋友摔落座椅的意外，引發各界關切，傷者家屬盼釐清責任，也呼籲主管機關修法規範全台移動式遊具。

國民黨立委王育敏、林為洲、楊鎮浯與靖娟兒童安全文教基金會、兒福聯盟文教基金會今天在國民黨立法院黨團共同召開記者會指出，國內的兒童遊戲場不論營利或非營利，機械式或非機械式，暗藏風險，尤其是近年來大賺親子財的臨時兒童遊戲場，甚至沒有主管機關，也無「法」可管，親子前往消費，其實危機四伏。

王育敏表示，「兒童遊戲場安全管理條例」草案已獲跨黨派共20位立委連署，將營利與非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，適用範圍除了餐飲業、百貨賣場、旅宿業等附設的免費兒童遊戲場之外，也擴及公園、學校、公立幼兒園、公寓大廈、兒少福利機構等地的遊戲場，以及營利性的兒童遊戲場，並增訂罰則。

林為洲指出，「兒童遊戲場安全管理條例」草案已一讀附委，希望儘快完成立法。

楊鎮浯表示，現行法規對於所謂移動式的臨時性遊戲器材管理不足，權責不清。這些原要提供給小朋友非常愉快童年回憶的空間，卻是隱藏著安全陷阱，甚至是帶來一輩子的陰影。特別是偏鄉或離島的遊樂設施不足，移動式的臨時性遊戲器材更屬常見，潛藏危機；樂見提出法案檢視缺口，他將在內政委員會優先排審。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，現行「兒童遊戲場設施安全管理規範」位階太低，也未制定相關罰則。政府要扛起責任，讓兒童遊戲場的安全有所保障。

兒福聯盟文教基金會政策中心主任李宏文指出，兒童遊樂設施不斷推陳出新，兒童的遊戲安全不能不重視。他建議政府可以參考歐盟標準，甚至香港的相關規定。政府是一體，就算在沒有法源之前，中央地方都有義務，維護兒童遊戲安全。

出席記者會的內政部營建署主任秘書陳貞蓉表示，營建署管有「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」，這辦法是根源建築法規定，與建築物管理一併看待。今天的議題，政府必須面對，內政部該負的權責責無旁貸，但不是全是內政部的權責。

對於公部門的說明，王育敏回應，雖然大家對內政部的專業安全把關有期待，但不是要把所有的工作都推給內政部，衛福部和經濟部等相關機關還是得要參與。